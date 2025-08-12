第107回全国高校野球選手権

第107回全国高校野球選手権は11日、甲子園球場で第6日が行われた。第4試合で豊橋中央（愛知）は日大三（西東京）に2-3で敗れたが、先発・高橋大喜地（だいきち）投手（3年）の表情がネットで大きな話題となっている。

豊橋中央のエースが、燃える“投魂”を見せた。5回2死一、二塁のピンチ。高橋は闘志十分にアゴを突き出し、打者と対峙。22年に亡くなったプロレスラー・アントニオ猪木さんをほうふつとさせる表情で、このピンチを脱出した。

愛知大会でもネット上で話題となっていたが、ついに聖地に降臨。この日もXで大きな反響を呼んだ。

「豊橋中央アントニオ猪木きたあ！」

「こういうの好きやわ〜」

「まさか見られるとは思わなかったwww」

「マウンドで猪木は反則過ぎるw」

「『不思議な表情してるな』と思ってたんだけど、まさかのモノマネ」

「封印の猪木顔…まさかやるとは」

自身の打席では猪木氏の入場曲「炎のファイター」も流れ、2回には安打も放った。勝利には届かなかったが、甲子園というリングで確かな爪痕を残した。



（THE ANSWER編集部）