¡¡¡Ö¹Åç¡Ê¹ß±«Ãæ»ß¡Ëºå¿À¡×¡Ê£±£±Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ºå¿À¤¬ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ÎºÆÊÔ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬£±£±Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤¬¹ß±«Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÀèÈ¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏºÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Ï£±£²Æü¤ÎÆ±Àï¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¡££±£³Æü¤Ï¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬ÀèÈ¯Í½Äê¤È¡¢º¸ÏÓ£²¿Í¤Ç¸ñÂÇÀþ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡±«ÃË¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢ÅÐÈÄÆü¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤ÂçÃÝ¤Ï¡ÖÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ö¤é¤µ¤º¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¡¢¤¢¤¨¤Æ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÍú¤«¤º¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£Å·Á³¼Ç¤è¤ê¤â¿Í¹©¼Ç¤ÎÊý¤¬³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÃåÃÏ¤Î´¶³Ð¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡×¤È²þ¤á¤ÆÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£Âç±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÃÏ¸µ¡¦·§ËÜ¤ÏÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó²È¡Ê¤Á¡Ë¤¬¾²¾å¿»¿å¡£»Ð¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ö¤â¿å¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿´ÇÛ¤½¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤¿º¸ÏÓ¡£¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï°ì½ï¤À¤·¡¢¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£º£µ¨£´Àï£´¾¡¤Î¸ñ¥¥é¡¼¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¡¢Í¦»Ñ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼¡¤Î¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤ë£±£µÆü¤«¤é¤Îµð¿Í£³Ï¢Àï¡ÊÅìµþ¥É¡Ë¤Ë¤ÏÂ¼¾å¡¢°ËÆ£¾¡¢ºÍÌÚ¤Î£³¿Í¤¬ÅÐÈÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£Â¼¾å¤ÈºÍÌÚ¤È¤¤¤¦¥í¡¼¥Æ¤ÎÃì£²¿Í¤¬Æ±¤¸¥«¡¼¥É¤ÇÅê¤²¤ì¤Ð¡¢º£µ¨½é¤È¤Ê¤ë¡£ÆüÄø¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡£½¼¼Â¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ç½ë¤¤²Æ¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£