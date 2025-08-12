ºå¿À¡¦ÀÐ°æ¡¡µå»ùÄ¶¤¨¤ØÎäÀÅÃ¸¡¹¡¡ÆüËÜµÏ¿£³£¹»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤¢¤È£±¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡×¤ÇµÙÆüÊÖ¾åÄ´À°
¡¡¥×¥íÌîµåµÏ¿¤Î£³£¹»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È£±»î¹ç¤ËÇ÷¤ë¡¢ºå¿À¤ÎÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢±«Å·Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»ØÌ¾Îý½¬¤Ë»²²Ã¡££¹Ï¢Àï¤Î£¶»î¹ç¤ò½ª¤¨¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬ÂÎ¤òµÙ¤á¤ëÃæ¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿±¦ÏÓ¡£ÂçµÏ¿¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¼«Á³ÂÎ¤ÇÎ×¤à¡£
¡¡ÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»ØÌ¾Îý½¬¡£¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¿Í¤Î¾¯¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¥Ð¥¹¤«¤é¡¢ÀÐ°æ¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£´ðËÜ¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ç¡ÊÂÎ¤ò¡ËÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ°¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢£¹Ï¢Àï¤Î£·»î¹çÌÜ¤¬±«Å·Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·Ã¤ß¤Î±«¤À¤Ã¤¿¡£¹Åç¤Ø¤Î°ÜÆ°¤â¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎÎý½¬¤ÏµÙ¤ß¤Ë¡£¤¿¤À¡¢±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÌî¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯½õ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤ÏÊÌ¤Ë¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÆÃ¤Ë¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡££±£°Æü¤Î»î¹ç¤âÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡ÖÏ¢Åê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡ÊµÙÍÜ¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤¡Ë¤Ç¤¹¤±¤É¡£ºòÆü¤âÅê¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÎÂç¤ÊÂ¸ºß¤Ë¸ª¤òÊÂ¤Ù¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡££¹Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¡££´ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¶å²ó¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Ç£°£¶Ç¯¤ËÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÄ¹µÏ¿¤È¤Ê¤ë£³£¸»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ê¤ëµÏ¿¤Ï¡Èµå»ùÄ¶¤¨¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢£²£±Ç¯¤ËÀ¾Éð¡¦Ê¿ÎÉ¤¬ÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¥×¥íÌîµåµÏ¿¤Î£³£¹»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡£¤¢¤È£±»î¹ç¤Ç¡¢µÏ¿Ã£À®¤Ë¤âÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÆÃÊÌ°Õ¼±¤Ï¤»¤º¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥À¥Ã¥·¥å¡¢¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ÇÌó£±»þ´Ö¡¢´À¤òÎ®¤·¤¿¡£¡Ö²ÄÆ°°è¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¡¢¶ÚÆù¤Î¼ý½Ì¤òÆþ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¥¦¥¨¡¼¥È¤ò¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡£¼¡²óÅÐÈÄ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢ÂÎ¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¸«¤»¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢Îý½¬Ãæ¤ÎÈ¾¥º¥Ü¥óÃåÍÑ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Ç¤Ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÎý½¬¤È¤Ê¤ë¡£½ë¤µ¤â¹ÍÎ¸¤·¡¢ÉáÃÊ¤Ï¾å¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò¾å¤²¤¿¡£¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬ÎÃ¤·¤¤¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èº£Æü¤«¤é¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¹ó½ë¤ÎÃæ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â²÷Å¬¤Ê³Ê¹¥¤òÌÏº÷¤¹¤ë¡£
¡¡ÂçµÏ¿ÌÜÁ°¤Ç¤âÂÙÁ³¼«¼ã¤ÎÀÐ°æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¼«¤é¤Î»Å»ö¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¡£