¡¡2ºÐ¹¥Ä´¤ÎµÜÅÄ±¹¼Ë¤¬º£½µ¤â´üÂÔÇÏ¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£¥ë¡¼¥¸¥å¥¢¥ê¥¹¥¿¤ÎÊì¥·¥ã¡¼¥é¥ì¥¤¤Ï15Ç¯ÊÆ¥Ç¥ë¥Þ¡¼¥ª¡¼¥¯¥¹¤òÀ©¤·¤¿¡£µÜÅÄ»Õ¤Ï¡ÖÀ¨¤¯ÇÏ³Ê¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë»º¶ð¡£ÂÎ½Å¤Ï500¥¥íÁ°¸å¡£ËÒ¾ì¤Ç¤ÎÉ¾È½¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤½¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ÆüÍË¿·³ã4R¡Ê¼Ç1800¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1½µÁ°¤Ï¿ù¸¶¡Ê¥ì¡¼¥¹¤Ï´Ý»³¡Ë¤òÇØ¤ËW¥³¡¼¥¹¤Ç6F84ÉÃ7¡Á1F11ÉÃ5¡£3Æ¬Ê»¤»¤ÎºÇ¸åÊý¤«¤é²ÃÂ®¡¢ÇÏ¤Ê¤ê¤ÇÎ½ÇÏ2Æ¬¤ò³Ú¡¹¤«¤ï¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¸å¤â¤¤¤¤»þ·×¤Ç¥¹¥Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤¤¤¤ÇÏ¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥¤¥º¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥É¤¬Âç¤¤¤¡£ÉñÂæÅª¤Ë¤Ï¿·³ã¤ÎÀéÈ¬¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¤ÈÆ±»Õ¡£
¡¡¡Ö¥²¡¼¥È¤âÌµÆñ¤Ë½Ð¤Æ¡¢Î®¤ì¤Ë¾è¤ì¤ë¤À¤±¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤¤¤¤Ä´¶µÃÊ³¬¤òÆ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±±¹¼Ë¤Îº£Ç¯¤Î2ºÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¡Ú3¡¦2¡¦1¡¦0¡Û¤ÈÊ£¾¡Î¨100¡ó¡£2Æü¤Ë¥¢¡¼¥È¥Ð¡¼¥¼¥ë¡¢10Æü¤Ë¥ª¥ë¥Í¡¼¥í¤È¿·³ã¤Ç2½µÏ¢Â³¿·ÇÏ¾¡¤Á¡£¡ÖµîÇ¯¤ÎÁö¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢2½µÁ°¤ÏÀ¨¤¯¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¢¥ì¤Ã¡¢¥¢¥ì¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ò¤¦¤Þ¤¯´¶¿¨¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±¹¼Ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»Ò¤âÂ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡£·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡£±¹¼Ë¹¥Ä´¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤ê¡¢ÎÉ·ì¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ä¡£