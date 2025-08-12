ガールグループ・ＩＬＬＩＴ（アイリット）が１０、１１日に横浜市のぴあアリーナＭＭで日本初の単独公演「２０２５ ＩＬＬＩＴ ＧＬＩＴＴＥＲ ＤＡＹ ＩＮ ＪＡＰＡＮ」を開催した。

ステージ中央から５人が姿を現すと、会場は大興奮に包まれた。全１３曲を熱唱しつつ、ファンコンサートということでクイズやトークでも盛り上げた。ＭＯＫＡ（２０）は「ついに日本にいるＧＬＬＩＴ（ファンの総称）に会うことができてうれしいです」と語りかけ、ＩＲＯＨＡ（１７）も「皆さんにとても会いたかった」と喜んだ。

日本出身のＭＯＫＡ、ＩＲＯＨＡだけでなく、ＹＵＮＡＨ（２１）、ＭＩＮＪＵ（２１）、ＷＯＮＨＥＥ（１８）もほぼ全てのＭＣを日本語でやり抜いた。ＹＵＮＡＨは「日本語がまだ上手じゃなくてごめんなさい。つたいない日本語にも歓声を送ってくれたみんな、ありがとう」と感謝。ＭＩＮＪＵは「たくさんの感動をいただき幸せでした」と話し、ＷＯＮＨＥＥは「日本で単独でできてうれしい」と思いを伝えた。

グループはサバイバル番組「Ｒ Ｕ Ｎｅｘｔ？」で選ばれた韓国の５人組で、昨年３月にデビュー。同年末にＮＨＫの第７５回紅白歌合戦に出場するなど日本でも急上昇の人気ぶり。そして、ついにＪＡＰＡＮ １ｓｔシングル「時よ止まれ」を９月１日にリリースし、日本デビューを飾る。

１０日の公演ではメンバーが昨年の紅白で対面して感激したと話していたＴＷＩＣＥの「Ｗｈａｔ ｉｓ Ｌｏｖｅ？」をカバーするなどセットリストからも高みを目指す決意をにじませた。ＩＲＯＨＡは「これからも頑張って成長していく姿をお見せする」とＧＬＬＩＴに約束した。