お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功（６２）が、自身初となる個展「浜田雅功展『空を横切る飛行雲』」（１０月１９日〜１２月２１日、東京・麻布台ヒルズ ギャラリー）を開催することが１１日、分かった。

唯一無二、誰にもマネできない画力を誇る浜田画伯が、いよいよ本格的なアートの世界に挑む。浜田は「やれ言うから、やるわ！」と、ぶっきらぼうながら“らしい”意気込みを語った。

これまでも独特すぎるタッチで描かれたイラストをテレビ番組などで披露して話題となり、グッズ化もされてきた。ＳＮＳでも「龍」、「大阪城」、「バニーガール」など、衝撃の作品を多数発表してきた。

お笑いだけでなく、さまざまなカルチャーへ影響を与えてきた浜田。１９９５年には小室哲哉とのユニット「Ｈ Ｊｕｎｇｌｅ ｗｉｔｈ ｔ」を結成。デビュー曲「ＷＯＷ ＷＡＲ ＴＯＮＩＧＨＴ 〜時には起こせよムーヴメント〜」は２００万枚を超える大ヒットを記録した。ファッション界においても、浜田のファッションが「ハマダー」と称され、男性ファッションのトレンドとなった。

旧知の仲である放送作家の高須光聖氏が監修を務めるなど、共に個展を作り上げるクリエーティブチームも浜田の才能を認める面々が集結した。近年ではＴＢＳ系「プレバト！！」で、絵画や俳句など芸能人が作り上げたアート作品に鋭くツッコんできた浜田。今度は自身がアートを創造する立場となり、あふれる才能を爆発させる。