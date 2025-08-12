「ソフトバンク３−１日本ハム」（１１日、みずほペイペイドーム）

王者の背中が遠のいた。首位攻防戦でソフトバンクに痛恨の３タテを食らい、今季初の４連敗。厳しい現実にも、日本ハム・新庄剛志監督（５３）は「悔しさが選手を燃えさせてくれるかもしれない。まだ４０試合あるじゃないですか。最後どうなるのか、楽しみ」と、前向きに振る舞った。

初回に万波の１８号ソロで先制後、同点の四回に牧原大の適時打で勝ち越された。我慢比べの展開から、七回は代打・中村の適時打で痛い失点。勝負どころを逃さない敵の強さに、指揮官も「なんかウチの試合の時、生き生きしてる気がしますよね。なんで他に負けんねん！」と、冗談交じりにぼやいた。

首位とは今季最大となる４ゲーム差。先制弾の万波も「なかなか簡単なゲーム差じゃない」と認め「一つずつ勝っていけるように頑張るしかない」と、自らに言い聞かせた。

相手はエース級ばかりとはいえ、４連敗中はわずか２得点。新庄監督は「エスコンに帰って、爆発してくれそうな気がします」と期待を込めた。王者の底力を痛感して訪れた正念場。何とか負の流れを断ち切りたい。