「今の職場が辛すぎて、もう辞めたい……」 多くの人が一度は抱くであろうこの思い。もし、十分な貯金があれば、あなたならどうしますか？ 42歳男性の場合、1,000万円の貯金を頼りに、月収が大幅に下がることを覚悟のうえで「地獄」のような職場から脱出。手に入れたはずの穏やかな日々。しかし、彼を待ち受けていたのは、想像もしなかった「もう1つの地獄」でした。過酷な労働から逃れた先に待っていた、あまりに厳しい現実とは？

月収45万円→30万円でも「楽園」のはずだった

「このままでは、心が壊れてしまう」

都内の中堅IT企業で営業課長を務めていた田中健一さん（仮名・42歳）は、自身の限界を悟り、退職を決意しました。連日の深夜残業、休日返上の出勤は当たり前。上司からは、会議の場で人格を否定するような言葉を浴びせられることも日常茶飯事でした。心療内科で処方された薬を飲みながら、何とか出社する日々。そんな田中さんの唯一の支えが、こつこつと貯めてきた1,000万円の預金でした。

金融広報中央委員会『家計の金融行動に関する世論調査［単身世帯調査］令和5年』によると、単身・金融資産保有世帯の金融資産保有額は平均1,492万円、中央値は500万円。40代に限ると平均964万円、中央値は500万円です。田中さん、貯金がいかに拠り所だったか、この結果からもわかります。

「前の職場は、今思い出しても吐き気がするほどです。毎日終電まで働き、休日も構わず上司から電話がかかってくる。目標未達の月は、全員の前で『存在価値がない』とまで言われました。精神的にも肉体的にも、もう限界だったんです。この貯金があったからこそ、地獄から抜け出す勇気が持てました」

厚生労働省『令和2年転職者実態調査』によると、離職者の76.6％が自己都合。「賃金以外の労働条件」は28.2％と、「給与」（23.8％）を理由としたものよりも多くなっています。田中さんのように労働環境の過酷さが転職の引き金となるケースは、決して珍しいことではないのです。

退職後、田中さんは「給与よりも精神的な平穏」を最優先に、再就職先を探しました。そのなかで何かと忙しい東京を離れ、実家のある地方に戻ることを決意。そのなかで見つけたのが、現職の中小企業での事務職でした。提示された給与は月収26万円。前職の45万円から20万円近くも下がる計算ですが、田中さんに迷いはありませんでした。

「給料が大幅に下がることは覚悟の上でした。それよりも、東京を離れることができて、毎日定時で帰れること、自分の時間を持てること、そして何より、人間らしい穏やかな生活が手に入ることのほうが、はるかに重要だと考えていました。40代の自分を受け入れてくれるなんて、貴重ですよ」

入社当初は、本当に天国に来た気分だったと田中さん。夕方5時には会社を出て、明るいうちに家に帰れる。週末に仕事の電話で起こされることもない。それだけで、涙が出るほど嬉しかったといいます。

貯金1,000万円が溶けていく…見えてきた「もう1つの地獄」

転職から半年が過ぎた頃、田中さんはじわじわと生活が圧迫されているのを感じ始めました。月収26万円だと、手取りにすると月20万円ほど。家賃は東京の7〜8割ほど。きっと新卒のころであれば十分だったかもしれませんが、40代の単身者にすると、やはり物足りない給与でした。

総務省統計局『家計調査 家計収支編 2024年平均』によると、35〜59歳・勤労単身者の勤め先収入は平均44万5,392円。対し、消費支出は平均19万4,379円。田中さんの手取り20万円という収入では、まさに生活するだけで精一杯。家賃や光熱費、通信費といった固定費を支払うと、手元に残るお金はわずかでした。

「前の職場の感覚で、たまには外食をしたり、好きな服を買ったりしたかったのですが、すぐに厳しくなりました。食費を切り詰め、友人との飲み会も断ることが増えました。独身だから何とかなっていますが、これで家族がいたらと考えると、ゾッとします」

さらに、追い打ちをかけるように予期せぬ出費が重なります。学生時代の友人の結婚式、親戚の葬儀、そして10年近く使っていたエアコンの故障。立て続けの出費に、田中さんは1,000万円あったはずの貯金に手を付けざるを得ませんでした。

「ご祝儀や香典は削れませんし、真夏にエアコンなしでは生活できません。数十万円単位のお金が、あっという間に出ていきました。あれだけ心の支えだった貯金が、みるみる減っていくのを見て、言葉にできない恐怖を感じました。このペースで減り続けたら、数年で底をついてしまうのではないか、と」

経済的な不安は、精神的な余裕も奪っていきます。新しい職場は、確かに体は楽でした。しかし、仕事は誰にでもできる単調な入力作業ばかり。前職では、辛いながらも大きな契約をまとめた時の達成感や、部下を育て上げるやりがいがありました。今の職場には、それがありません。

「毎日、ただ時間が過ぎるのを待っているような感覚です。職場の人間関係も、良くも悪くもドライで、深い話をする相手もいません。前の職場では、理不尽な上司に共に立ち向かう同僚がいた。今は、本当の意味で孤独です。自分はいったい何のために、ここで働いているのだろうかと、虚しくなる時があります」

過酷な労働から逃れるために、収入を度外視して手に入れた平穏。しかし、経済的不自由と精神的閉塞感は、田中さんを新たな地獄へと引きずり込んでいきました。

環境を変えればすべてが解決する――そんな安易な考えが、いかに危険なものであったかを痛感する日々です。

「お金の余裕は、心の余裕に直結する。当たり前のことですが、そのことを本当の意味で理解していませんでした。今は、この厳しい現実を受け入れたうえで、どうすれば状況を好転させられるか、必死で考えています」

