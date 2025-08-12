「全国高校野球選手権・１回戦、県岐阜商６−３日大山形」（１１日、甲子園球場）

県岐阜商が日大山形に逆転勝ちし、２００９年以来１６年ぶりとなる夏の甲子園１勝を挙げた。史上１１校目となる夏４０勝目。生まれつき左手の指が欠損しているハンディを抱える横山温大外野手（３年）が同点適時打を含む２安打と存在感を示した。

低い構えで力をためる。バットに添えた左手で押し込んだ打球は右前へ鋭く抜けていった。聖地に刻んだ初安打。横山には示したいことがある。

「左手が負けないよう、最後までバットから離さずに押し込むことは意識しています」

反攻の一撃だ。０−１の五回１死二塁。カウント２−１から変化球が多彩な相手右腕のチェンジアップに反応した。痛烈な打球は同点の右前適時打に。送球間に二塁も陥れ「何としても追いつくぞと食らいつけた」とガッツポーズ。八回には逆方向への一打も放った。

生まれつき左手指が欠損している。それでも、兄と姉がプレーしていた野球の道へ進むことは自然だった。「親も周りの人も肯定してくれた」。バットを振り抜くために左打ちに転向。中学までは投手も兼任したが、打力を生かすために高校では野手に専念した。守備では右手にはめたグラブで捕球。瞬時にグラブを外して左脇に抱え、右手にボールを持ち替え送球する。「０コンマ何秒でも速くできるように」と何度も練習を重ねた。

岐阜大会では全６試合に出場し計１０安打、打率・５２６の活躍。交流サイト（ＳＮＳ）を通じてハンディを抱える人からメッセージが来ることもあり「野球をやってきて良かった」と支えとなっている。「自分のような体でもできると証明したい。同じようなハンディを持つ子たちに勇気や希望を与えられる存在に」。人一倍重ねた努力が、夢舞台で誰かの背中を押す一投一打となっている。

◆横山 温大（よこやま・はると）２００７年７月１７日生まれ、１８歳。岐阜県各務原市出身。１７０センチ、７０キロ。右投げ左打ち。外野手。小学３年で緑陽スポーツ少年団で野球を始め、緑陽中では愛知江南ボーイズでプレー。県岐阜商では３年春からベンチ入り。５０メートル走６秒２、遠投１００メートル。