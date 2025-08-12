子どもにお金の価値やマネーリテラシーを教えるのに、課題を感じている保護者の方がいるかもしれません。子どもがムダ使いをしてしまったときこそ、親子で学ぶチャンスです。本稿では、見原思郎氏による著書『親子で学ぶデジタル×マネー教育 ネコマルのデジタルおこづかいレッスン』（幻冬舎メディアコンサルティング）から一部抜粋・再編集し、子どものお小遣い、金銭トラブルを避けるための方法について詳しく解説します。

「お金が足りない…」子どもがお小遣いの使い方に後悔しているときがチャンス

子どものムダ使いについて、気になってしまう親は多いと思います。しかし、お金をどのように使ったら「ムダ」なのか、子どもに説明できるか考えてみると、かなり難しいようにも思います。

そこで振り返りに大事なのが、「満足度」の指標です。

例えば「子どもが毎月のおこづかいを、マンガばかりに使っている。もっといいお金の使い方をしてほしい」と考える親がいるかもしれません。しかし、その子にとってはマンガを買うことが、勉強や家のお手伝いをする原動力になっているかもしれないのです。マンガを読むことが日々の充実感ややる気につながっているのであれば、その子にとってマンガにお金を使うことは「満足度が高い」と判断できます。

このことを考えずに、親が一方的に「マンガにお金を使いすぎじゃない？ そんなムダ使いばかりしてはダメよ」と声をかけてしまうと、子どもの意欲を削いでしまうことにもつながります。

取り返しのつかないレベルの失敗でなければ、どんどん失敗して学んでもらうほうが、お金の使い方について考えるきっかけになります。毎月の振り返りで「今月は使いすぎてしまった」「このお菓子は要らなかったな」と自分で振り返ることによって、子どもが「自分の満足度を高めるためには、どのようにお金を使えばいいだろう？」と考え始めます。

子どもが後悔していたり「お金が足りなくなってしまった」と親に打ち明けてきたりするタイミングは、むしろ学びのチャンスです。頭ごなしに叱るのではなく「何に使ったの？」と一緒におこづかいアプリを見ながら、これは本当に欲しくて買ったのか、買ったあとも自分の心を満足させることにつながったのか、一つひとつ聞くのもよいと思います。そして「来月は、どうやったらもっとうまくお金が使えるだろう？」と一緒に考えてみるのです。

マンガを買うことが自分の心の充足につながっている子は「もっとマンガを買いたい」と言うかもしれません。一方「マンガよりも、もっとこういうことにお金を使いたい」と、本当に興味があることは何か、考え始めたり、気づいたりする子もいるはずです。

衝動買いが止まらない、と困っている子どもに対しては、欲しいと思った瞬間に買うのではなく、欲しいと思ったものをメモしておいて、少し時間をあけてから買うことをすすめるのも良い方法だと思います。例えば購入前に24時間待つ、というルールをつくっておくと、その間に欲求が落ち着くことがあります。

また、「友達についおごってしまう」また「親の知らないところで友達におごらせていた」といったことは、小学生の間でよく起こる話です。

特にデジタルマネーが普及したことで、支払っている自覚が薄くなり「カードやスマホでピッとしたら、友達が喜んでくれたので」とついおごってしまう子どももいるといいます。食べ物のおごり合いだけでなく、最近ではゲームでの課金アイテムのやりとりがトラブルの原因となることもあります。

トラブル防止のためには、誰かにせびられたり、「お金を出して」と言われたりした場合は、親に相談するようにと伝えておくことが大事です。また、子どもが小さいうちは、気づかずに友達におごらせている場合もあるので「友達に買ってもらったら、必ず親に報告すること」とルール化しておくのもよいかもしれません。

どこまでおこづかいから出すのか、ルールのすり合わせを

おこづかいのルールが曖昧なために、親子げんかが起きるケースも多々あります。事前にルールを細かく話し合っておくことで、感情的な衝突をできるだけ防ぐことも大事です。

まず子どもにまつわるお金のなかで、どれを子どものおこづかいから出し、どれを親が支払うのか、事前にすり合わせておきます。学校用品や文房具についても「学校で使うものだけは親が出す」のか「参考書や文房具など勉強に使うものは上限なく親が出す」のか「必要最低限の文房具については親が出すが、気に入ったデザインのノートが欲しいなど、自分が欲しいものについては子どもが払う」のか、といったように、それぞれの方針に沿って具体的に決めておきます。

食事やお菓子代も「親が出すとき」「子どもが出すとき」の境界線が曖昧だと、トラブルになりやすいです。家族での食事や旅行など、親がしたいことや親の都合で子どもを連れていく場合は「お父さんとお母さんが食べたいものに付き合ってもらう」というシチュエーションなので、親が支払う。子どもが自分で欲しいときは、子どもが支払う。

このように明確に言語化しておくのがおすすめです。

子どもがおこづかいを使い果たしてしまい、しかし学校の用事や友達との約束で、どうしても追加でお金が必要となった場合は、親がその分を立て替え、次の月のおこづかいから引く、と決めておく。そうすると親が「なぜその分をとっておかなかったの！」と怒る必要がなくなります。額が大きければ、分割払いにして毎月決まった額を天引きしていくようなシステムにするのもありです。

親に泣きつきさえすれば、お金が無尽にもらえるという仕組みのもとでは、いくつになってもお金をやりくりする感覚は養われません。ルールさえ明確化しておけば、親子で感情的にぶつかることはなくなります。納得のいく基準はどこか、話し合ってみることが大切です。

とはいえ、そこまで決めても、子どもが明らかなムダ使いをしてしまうケースはあります。そんなときは子どもに「おこづかいで渡している、このお金はいったいどういうものなのか」と話すのもよいと思います。パパやママが家の外でどんなふうに働き、お金を手に入れているのか。どんな気持ちで子どもに託しているのか。お年玉の場合は、どんな思いでおじいちゃんやおばあちゃんが、お金を出してくれているのか……。

おこづかいの最終目的は、子どもに「お金を使っちゃダメ」と伝えることではありません。子どもが自分で考えて、自分の満足度を高められるような使い方をできるようになることがゴールです。目の前のお金の背景について説明しながら、親が感情的にならずに並走できる仕組みをつくることが大切です。

見原 思郎

シャトル株式会社 代表取締役