9連戦中に降り注いだ「恵みの雨」。それでも、阪神・石井は休まなかった。11日の広島戦は午後2時15分に降雨中止が発表され、チームは先発陣と一部野手のみが練習するはずだった。しかし、今季41試合に登板して防御率0・22とフル回転中のシーズン終盤にもかかわらず、志願してマツダスタジアムの室内練習場に姿を現した。

「基本、シーズン中で動かさない日はない。いつも通りです。動いていないと不安なので」

9日のヤクルト戦で藤川監督が現役時代の08年にマークしたセ・リーグ記録の38試合連続無失点に並んだ。リーグ新記録でプロ野球タイ記録でもある「39」に王手をかけている右腕は、トレーニングボールを使ってのネットスロー、軽いランニングなどで、黙々と汗を流した。「しっかり可動域のチェックをした。今日はウエートトレーニングはせず、普通に体を動かしました」。休日の全てを休養に充てるのではなく、体のメンテナンスのために体を動かし、継続した活躍につなげている。

記録については「全く意識はなかった」と話した9日と同様、「あまり（記録は）考えていないです。チームが勝てばいいのかなと思っているので」と強調。2年ぶりのリーグ優勝に貢献することに集中している。

この日、2位の巨人が中日に敗れ、マジックは1つ減って「28」となった。腰の疲労のために出場選手登録を外れている岩崎に代わって守護神を任されている石井。“休む”ことなく9回に「0」を刻み、無失点記録が続くほど、優勝への歩みが加速する。（松本 航亮）