「全国高校野球選手権・１回戦、県岐阜商６−３日大山形」（１１日、甲子園球場）

伝説の始まりにしてみせる。北海・森健成投手（１年）は潤んだ瞳で真っすぐに未来を見つめた。「世代を背負う投手になりたい」。入学から４カ月の１６歳が聖地に確かなインパクトを残した。

身長１７０センチと小柄ながら躍動感たっぷりのフォームで、初回から自己最速を３キロ更新する１４７キロを連発。甲子園では２００５年夏の大阪桐蔭・中田翔（中日）の１４６キロを超え、０９年夏に帝京・伊藤拓郎（元ＤｅＮＡ）が記録した１年生最速１４８キロに迫る数字をたたき出した。「狙ったわけではないですけど、ブルペンから手応えはありました」。だが、課題の立ち上がりを捉えられ３回２失点。ホロ苦いデビュー戦となり「すごく悔しい」と唇をかんだ。

それでも平川敦監督（５４）は「攻撃の打順の巡りを考えて交代になったが、もう少しいかせたかった。力は示してくれた」とたたえる。

右腕には座右の銘がある。「獅子搏兎（ししはくと）」−。中学時代に所属した札幌東シニアに、ＯＢの阪神・茨木が寄贈した横断幕に記されていた言葉。「百獣の王でもウサギを捕まえるには全力を尽くす」ことから「どんな小さなことでも全力で取り組む」という意味がある。ゴミ拾いなど生活面から体現。茨木からは「良い球を投げてたね」と声をかけてもらったこともあるという。

「地元の高校で日本一になりたくて来ました。目標は３年生で１５５キロを超えること。５回、甲子園に出たい」。ビッグになって聖地へ戻るべく、北の大地で爪を研ぐ。

◆森 健成（もり・たけなり）２００９年７月３１日生まれ、１６歳。北海道出身。右投げ右打ち。１７０センチ、７３キロ。小学２年時から北白石ワイルドナインで野球を始め、北白石中では札幌東シニアに所属。北海では１年春からベンチ入り。５０メートル走６秒７、遠投１００メートル。投球スタイルの理想は西武の平良。