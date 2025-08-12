「全国高校野球選手権・１回戦、東海大熊本星翔１０−７北海」（１１日、甲子園球場）

記録的な豪雨に見舞われながら、熊本県から甲子園を目指す仲間のために負けるわけにはいかなかった。中段がぽっかり空いたアルプススタンドを活力とし、東海大熊本星翔ナインが躍動した。

自校応援団が不在の中、３点リードの五回に試合を振り出しに戻されるも七回に４安打と相手のミスにつけ込んで一挙６得点。熊本県出身の５番・堀田延希内野手（３年）はマルチ安打を記録してチーム最多の３打点をマークし、打線をけん引した。「この世代で歴史を塗り替えようとやってきた」と同校４度目となる甲子園で念願の初勝利をもたらした。

１１日未明から九州地方を豪雨が襲い、熊本県に大雨特別警報が発令された。１０日午後７時４５分に居残りの部員を含む応援団約１４０人を乗せたバス６台が出発したが、通行止めなどの足止めを食って試合中に到着できず。系列校の東海大大阪仰星の吹奏楽部などが駆けつけていたが、スタンドにともに汗を流す仲間の姿はなかった。

ナインは宿舎から甲子園に向かうバスの中で自校応援団が到着しないことを聞き、「次に絶対つなげよう」と一致団結。堀田は渋滞に巻き込まれていた後輩に電話で「勝ってください」とエールをもらったという。

険しい道中を進んだ仲間のためにもう一度、聖地に立つ権利を得た。「一つ一つ頑張っている姿を届けたい」と野仲義高監督（４４）。次こそアルプスに駆けつけるであろうチームメートに雄姿を見せつける。