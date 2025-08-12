美人すぎる女子プロ、“初の写真集”が話題！今なら特典もついてくる

女子プロゴルファー・竹村真琴さんの最新写真集がリリースされます。本作は、デジタル版と紙版の2形態で展開。デジタル写真集は8月2日（土）発売、紙の写真集は9月5日（金）にAmazon限定で販売開始予定です。

竹村真琴、自然体の魅力を詰め込んだ珠玉の一冊

洗練されたルックスで長年注目を集めてきた女子プロゴルファー・竹村真琴。テレビや雑誌、SNSでも活躍の場を広げながら、多くのファンに親しまれてきた彼女が、これまであまり見せることのなかった“素顔”を一冊に閉じ込めた写真集『『竹村真琴 写真集 Makoto Days』』をリリースしました。

部屋の撮影では、ふとした仕草や柔らかな笑顔が印象的。ベッドに腰かけて朝の光を浴びる姿、ナチュラルな私服で過ごすくつろぎの時間が写っています。

一方、海辺では開放感にあふれる表情に溢れています。裸足で波打ち際を歩くカットや、潮風に髪をなびかせながら微笑む横顔は、見ているこちらまで心がほどけていくような、やわらかさに満ちています。過度な演出や装飾は一切なく、あくまでも“ありのまま”の彼女にフォーカスしています。

これまでの雰囲気とはひと味違う、素の竹村真琴プロに出会える一冊。ファンの方はもちろん、彼女を初めて知る人にも必見です。

発売につきまして

■ デジタル写真集（各電子書籍ストアにて販売）

発売日：2025年8月2日（土）

価格：3,300円（税込）予定

■ 紙の写真集（Amazon限定販売）

発売予定日：2025年9月5日（金）

価格：5,500円（税込）

竹村真琴さんの新たな魅力がつまった、記念すべき写真集。ぜひお見逃しなく。