¡¡Àè½µ¤Ï3¾ì¤ÎÃæµ÷Î¥Àï¤Ç³Ú¤·¤ß¤ÊÇÏ¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¿·³ã¼Ç1800¥á¡¼¥È¥ëÀï¤Ï¥ë¥á¡¼¥ëµ³¾è¤Î¥ª¥ë¥Í¡¼¥í¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤êV¡£Á°È¾5F62ÉÃ5¤Î´Ë¤¤Î®¤ì¤Ç¥ê¥º¥àÎÉ¤¯Æ¨¤²¡¢Ä¾Àþ¤Ç¥®¥¢¤¬¾å¤¬¤ë¤ÈÍºÂç¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¸åÂ³¤ò2ÇÏ¿ÈÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£È¾»Ð¥À¥Î¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ï18Ç¯ºå¿ÀJF¤Ê¤É½Å¾Þ6¾¡¤òµó¤²¤¿¡£ÂÎ·Á¤äÁöË¡¤«¤é¤Ï»Ð¤è¤ê¤âµ÷Î¥¤ÎÍ»ÄÌ¤¬Íø¤¤½¤¦¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Ï©Àþ¤ÇÃíÌÜ¤Î°ïºà¤À¡£
¡¡Ãæµþ¤«¤é¤Ï¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥ì¥¬¥·¡¼¤¬¾ÍèÀË¤«¤Ê¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¡£Ä¾Àþ¤Ç³Ú¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£¥à¥À¤ÊÆù¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤ÂÎ¤Ä¤¡£»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤â¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»¥ËÚ¼Ç1800¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ò¥·¥¢¥à¥ë¡¼¥º¤ÏÁá¤áÀèÆ¬¤«¤é²¡¤·ÀÚ¤êV¡£¤Þ¤ÀÂÎ¤ËÍ¾Íµ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¿¤Ó¤·¤í¤Ï¤¢¤ë¡£Êì¥½¡¼¥á¥Ë¡¼¥¦¥§¥¤¥º¤Ï12Ç¯ÊÆG1¥¹¥Ô¥Ê¥¦¥§¥¤SÀ©ÇÆ¡£Í¥½¨¤ÊÊì·Ï¤Î·ì¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢ÂçÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤»¤½¤¦¡£