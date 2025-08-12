男性4人組バンド「Paledusk（ペイルダスク）」のメジャーデビュー曲「HUGs」が話題だ。テレビアニメ「ガチアクタ」の主題歌に起用され、音楽配信サービス「Spotify」の急上昇チャート2位に輝くなど注目されている。ボーカルのKaito（28）は「いろんな人に自分たちの音楽が届いてうれしい」と喜んでいる。

壮大さを感じさせる前奏から、ヘビーメタルやヒップホップなどさまざまなジャンルの音が次々に繰り出される曲だ。作曲したベースのDAIDAI（30）は「多くの人に届く機会がある作品だからこそ自分たちのやりたいことに振り切って作った」と明かす。作詞したKaitoは「僕らを知っていれば知っているほど新しい一面を感じるだろうけど、どこかで“これこそPaleduskだ”ってなる大切な曲になっていると思います」と込めた思いを語った。

同作はアニメのために描き下ろした。犯罪者の子孫たちが暮らすスラム街に生まれた孤児の少年の物語。育ての親を殺した罪を着させられ、復讐（ふくしゅう）の方法を探すバトルアクション。DAIDAIは主人公と自身の境遇が似ているからこそ強い思いがあった。「自分は中国出身の日本育ちで主人公と重なる部分が多い。そういった経験を音楽で表現したいと思ってきた中でのオファーだったから、自分の心を映し出すために培ってきた技術を使った全力で胸を張れる曲」と明かした。

これにはアニメ化にあたって彼らにオファーをした原作者の裏那圭氏と晏童秀吉氏も納得。2020年ごろからライブに足を運んでいた裏那圭氏は「原作の意図も魂も詰めつつPaleduskのありったけをぶち込んだ最高に熱い楽曲。満足を超えた感情に名前が欲しい！」と手放しで称賛した。

同バンドは2015年から福岡県を中心にライブ活動を開始。海外での活動も盛んで、米英豪のレコード会社と契約している。ONE OK ROCKやHYDEなどの名だたるアーティストが彼らの才能にほれ込んでいる。今秋には欧州16都市を巡るワンオクのツアーに帯同することも決定している。

ヘビーメタルとハードコアを軸に、多様なジャンルの音楽を取り込んだ曲作りが特長。DAIDAIは米音楽大学出身で、TBSドラマ「御上先生」の主題歌となったONE OK ROCK「Puppets Can’t Control You」や岡崎体育「Knock Out」の編曲なども行う。

結成10周年の節目でメジャーデビュー。自由に表現することを信条としている。「いろんな人に自由にやっていいと思われたいし、何十年と先の未来で俺らの曲を聴いて“こんなに縛られずに表現している人がいるんだ”と思ってもらえるようなバンドになりたい」とDAIDAI。

Kaitoは「つながりのあるいろんな海外のバンドを日本に呼ぶツアーをやりたいし、同世代のバンドを海外に連れて行けたらいいなと思う」と目標を掲げる。近い目標として「自分達の音楽でZeepワンマンを絶対にやらなきゃいけない」と強く誓った。

9月12、13、14日の3日間で東名阪を巡るツアー「PALEGALAXY vol.2」を開催する。