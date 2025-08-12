¡Úºå¿À¡Ûà±«¤Î·Ã¤ßá¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ÏÏ¢µÙ¡¡È×ÀÐ¤Ê¾õÂÖ¤Ç½µËö¤Îµð¿Í£³Ï¢Àï¤Ø
¡¡±«Å·Ãæ»ß¤ò¤â¥×¥é¥¹¤Ë¡½¡½¡£ºå¿À¤¬£±£±Æü¡¢¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¤â¡¢Îý½¬³«»Ï»þ´ÖÁ°¤Ë±«Å·Ãæ»ß¤¬·èÄê¡£ÀèÈ¯Åê¼ê°Ê³°¤Ï»ØÌ¾Îý½¬¤È¤Ê¤ê¡¢µß±ç¿Ø¤«¤é¤ÏÀÐ°æ¡¢ÄÇÍÕ¡¢Ìî¼ê¤Ç¤Ï¸¶¸ý¡¢ÃæÀî¤Î£²¿Í¤Î¤ß¤¬»²²Ã¤È¤¤¤¦àÄÁÉ÷·Êá¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï£¹Ï¢Àï¤Î£·»î¹çÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¾å¤Ç¤ÎàÀÑ¶ËÅªµÙÍÜá¡£¼é¤ê¤«¤é¹¶¤á¤ëÆ£ÀîÌîµå¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç£±£²Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤ËÈ÷¤¨¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Å¨ÃÏ¤Î¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»ØÌ¾Îý½¬¤Ë¤ÏÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤ÏÉÔºß¡£Âå¤ï¤Ã¤ÆÎý½¬¤ò»Ø´ø¤·¤¿Æ£ËÜÆØ»ÎÁí¹ç¥³¡¼¥Á¡Ê£´£·¡Ë¤Ï¡¢»Ø´ø´±¤ÎÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡ÖÀèÈ¯Åê¼ê°Ê³°¤Ï»Ö´ê¤Ç¤Î»²²Ã¤Ç¤¹¡£Áª¼êÁ´°÷¤Ë¤ÏÌÀÆü¡Ê£±£²Æü¡Ë¤Î»î¹ç¤Î¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤½¤ì¤¾¤ì½àÈ÷ÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥±¥¢¤·¤¿¤ê½àÈ÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¤¤¤±«¤ÈÂª¤¨¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌ¾ï¡¢»î¹ç³«ºÅÍ½Äê¤Ç¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢±«Å·¤Ç¤âµå¾ìÆþ¤ê¤·Ã»¤á¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢µÙÍÜÆü¤Ë½¼Åö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£°ì¤Ä¤ÏÃæ»ß·èÄê¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£²Ã¤¨¤Æ£µÆü¤«¤é¤ÎÃæÆü£³Ï¢Àï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¡¢£¸Æü¤«¤é¤Î¥ä¥¯¥ë¥È£³Ï¢Àï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤ò¾Ã²½¤·¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É£¶Ï¢Àï½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢·îÍËÆü¤¤¤Ä¤âµÙ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥ê¥º¥à¤Ç¤³¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¡×¡ÊÆ£ËÜ¥³¡¼¥Á¡Ë¤È¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è½¬´·¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤Î·èÄê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£°Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ç¤ÏÀèÈ¯¡¦ºÍÌÚ¤¬´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ËµÙÍÜ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î¹ÅçÆþ¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢±«Å·Ãæ»ß¤È¤Ê¤ì¤Ð¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤ÏÏ¢µÙ¤È¤Ê¤ë¡££±£²¡¢£±£³Æü¤Î»î¹ç¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ì¤Ð£±£´Æü¤Ï°ÜÆ°Æü¡££±£µÆü¤«¤éÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Îµð¿Í£³Ï¢Àï¤Ë¤âÈ×ÀÐ¤Ê¾õÂÖ¤ÇÎ×¤á¤ë¡£
¡¡£²°Ì¡¦µð¿Í¤¬ÃæÆü¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¥²¡¼¥àº¹¤Ï£±£²¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï£±¤Ä¸º¤Ã¤Æ¡Ö£²£¸¡×¡£¥²¡¼¥à¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Æ£Àîºå¿À¤¬£Ø¥Ç¡¼¤Ø¸þ¤±Ãå¼Â¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£