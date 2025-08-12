「卓球・ＷＴＴチャンピオンズ」（１１日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

男子シングルス決勝は、パリ五輪代表で世界ランク４位の張本智和（２２）＝トヨタ自動車＝が、今年の世界選手権王者で同２位の王楚欽（中国）を４−２で撃破し、優勝した。チャンピオンズでは、初開催された２０２２年ブダペスト大会以来３年ぶり２度目のタイトル。準決勝では同３１位のカナク・ジャ（米国）を４−１で下した。中国勢対決となった女子の決勝は陳幸同が孫穎莎を４−２で破って優勝した。

右拳を下から高く振り上げ、叫び、Ｔシャツを脱いで感情を爆発させた。張本智が、過去２勝１２敗、直近で８連敗していた王を撃破。卓球台に勝利のキスをすると、日本初開催の横浜の地でつかんだ２度目の優勝をかみしめ「うれしいより、信じられない」とほほえんだ。

戦術を大きく変えて勝利をつかんだ。「王はチキータを倍にして返してくる」と試合開始からチキータを封印。これまで３〜４球目で得点されて負け続けた反省を生かし、この日は最大の武器を使用せずに攻め込んだ。

作戦は大成功だった。序盤から流れを掌握すると、何度もラリーを制して３ゲーム連取。第６ゲームは膝を痛めて、メディカルタイムアウトを取って試合を中断して治療するアクシデントがあったものの、再開後も主導権を渡さず１１−４で押し切った。

５月の世界選手権は３回戦敗退を喫したが、今大会で世界王者に競り勝ち、また一つ殻を破った日本のエース。「（中国勢に）空けた穴をもっと大きくしていきたい」。３年後のロサンゼルス五輪につながる大きな１勝を挙げた。