¡¡¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥µ¥Þ¡¼¥«¥Ã¥×¡×¡Ê£±£±Æü¡¢ÌÚ²¼¥«¥ó¥»¡¼¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡½÷»Ò£Ó£Ð¤Ç¡¢±¦Â¼ó¤È¸Ô´ØÀá¤Î¥±¥¬¤«¤é¤ÎÉüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿»°¸¶Éñ°Í¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡á¤Ï£¶£°¡¦£¹£¸ÅÀ¤Ç£µ°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£»°Âðºéåº¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬£·£±¡¦£µ£±ÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£½»µÈ¤ê¤ò¤ó¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÌÀÂç¡Ë¤¬£¶£µ¡¦£²£²ÅÀ¤Ç£²°Ì¡£ºòµ¨À¤³¦Áª¼ê¸¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ÎÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï£¶°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£¥¸¥å¥Ë¥¢½÷»Ò¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢£³Ï¢ÇÆÃæ¤ÎÅçÅÄËã±û¡Ê£±£¶¡Ë¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡á¤¬£±£µ£±¡¦£´£·ÅÀ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¡¢£Ó£Ð¤È¤Î¹ç·×£²£±£¹¡¦£²£¸ÅÀ¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¡£
¡¡Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿»°¸¶¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÉñ¤Ë¡¢ËüÍë¤ÎÇï¼ê¤¬¹ß¤êÃí¤¤¤À¡£¥±¥¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢£²£³£´Æü¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢Àï¡£¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¹¤´¤¯µ×¤·¤Ö¤ê¤Î»î¹ç¡£Ä©¤à»þ¤Î´¶³Ð¤¬¤Ñ¤Ã¤È»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¡£¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Éü³è¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë£³µ¨¤Ö¤ê¤Î¡ØÀï¾ì¤Î¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¡£ËÁÆ¬¤Î¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£²²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢Â³¤¯£³²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤âÃåÉ¹¡£Ï¢Â³¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤Ï£³²óÅ¾¤¬£²²óÅ¾¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢±éµ»¸å¤Ë¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Û¤É¤Î½ÐÍè¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦Â¼ó¤ä¸Ô´ØÀá¤Î¥±¥¬¤Î°²½¤Ç¡¢ºòÇ¯£±£²·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î¥Õ¥ê¡¼¤ò´þ¸¢¡££²¥«·î´Ö¡¢É¹¤òÎ¥¤ì¤¿¡£Î¦¾å¤Ç¤ÎÎý½¬¤òÁý¤ä¤·¡¢É¹¾å¤ËÌá¤ë¤È´ðÁÃÎý½¬¤òÅ°Äì¡£¡ÖÊÒÂ¤Ç¥¹¥Í¡¼¥¯¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¡£¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¤ëÆü¤òÁý¤ä¤·¤¿¡×¡£ÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆü¡£¡Ö³ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¥ó¥¯¤Ç³°¤«¤éÀèÀ¸¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¦´¶³Ð¤Ï¤¹¤´¤¯¹¬¤»¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸µòÅÀ¤ÇÎý½¬¤¹¤ëºäËÜ²Ö¿¥¤¬¡¢£²£°£²£µ¡Á£²£¶¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¡×¤È¤¹¤ë¡È¤«¤ª¤Á¤ã¤ó¡É¤Î´èÄ¥¤ê¤Ï¸¶Æ°ÎÏ¡£¡ÖÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢¶¯¤¯¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤¢¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£´°Á´Éü³è¤Ø¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡þ»°¸¶Éñ°Í¡Ê¤ß¤Ï¤é¡¦¤Þ¤¤¡Ë£±£¹£¹£¹Ç¯£¸·î£²£²Æü¡¢¿À¸Í»Ô½Ð¿È¡££¸ºÐ¤Ç¥¹¥±¡¼¥È¤ò»Ï¤á¤¿¡£ÆñÉÂ¤Î¼ãÇ¯ÀÆÃÈ¯À´ØÀá±ê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢£±£¶Ç¯¤ËÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç£³°Ì¡££±£·Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï£µ°Ì¡££±£¹¡Á£²£°Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÙÍÜ¤·¤¿¡££²£²Ç¯£±·î¤Î»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¤Ç£µÇ¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£Æ±Ç¯¤Ë½éÀ©ÇÆ¤ò´Þ¤à£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥º£²Ï¢¾¡¡££²£´Ç¯Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï´þ¸¢¤·¤¿¡£¼ñÌ£¤Ï²»³Ú´Õ¾Þ¤È¤±¤ó¶Ì¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥¢¡¼¥È¡££±£µ£·¥»¥ó¥Á¡£