¡ÚÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÈþÏÂ¡¡ÎÞ¤ÇÁÊ¤¨¤¿ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡Ö¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÌäÂê¡×¤ÎÎ¢Â¦
¡¡Âîµå¤Î£×£Ô£Ô¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¡Ë½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡Ê£²£µ¡áÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤ò½ä¤ëà½èÃÖá¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡££¹Æü¤Î£²²óÀï¤ÇÄ¥ËÜÈþÏÂ¡Ê£±£·¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£²¡½£²¤ÎºÇ½ª£µ¥²¡¼¥à¤Ç¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¹Ô»È¡£ÃæÃÇÌÀ¤±¤ËµÕÅ¾¤·¤Æ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£°ìÊý¤ÎÄ¥ËÜ¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¥ë¡¼¥ë¤äÂÐ±þ¤òµ¿Ìä»ë¡£Âîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤ëÃæ¡¢ËÜ»æ¤Ï¼çºÅ¼Ô¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤«¤éÌäÂêÅÀ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡£É£Ô£Ô£Æ¡Ê¹ñºÝÂîµåÏ¢ÌÁ¡Ë¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥Á³«»Ï»þ¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¾ã³²¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Þ¥Ã¥Á³«»Ï»þ¤Ë¹çÍýÅª¤ËÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë¾ã³²¡¢¤Þ¤¿¤Ï¶¥µ»¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ë¶¥µ»¤ÎÃæÃÇ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡£¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Ï¡¢»î¹çÃæ¤Î¿·¤¿¤Ê¥±¥¬¤ä½Ð·ì¤Ê¤ÉÌÜ»ë¤Ç¶ÛµÞÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤ÇÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Èµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÁáÅÄ¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È»þ¤Ëºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ»þ¤«¤éÄË¤á¤Æ¤¤¤ëº¸ÏÓ¤ò¼£ÎÅ¡£¤¢¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÁáÅÄ¤µ¤ó¤Ï£²¤«·îÁ°¤«¤é¼Ü¹ü¿À·Ð¤Î°µÇ÷¤Çº¸¼ê¤Î¾®»Ø¤ÈÌô»Ø¤¬¤·¤Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿³È½¤Ï¿·¤¿¤Ê¥±¥¬¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤È¤â¤Èº¸ÏÓ¤Ï¸Å½ý¤À¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£Âç²ñ¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ï£×£Ô£Ô¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Æ¥Ë¥¹¡Ë¤À¡££×£Ô£ÔÂ¦¤Ï¡Ö£É£Ô£Ô£Æ¤È¤ÏÁÈ¿¥¤¬ÊÌ¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¥ë¡¼¥ë¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ËÅú¤¨¤ëµ¡¼´¡ÊÎ©¾ì¡Ë¤Ë¤Ê¤¤¤·¡¢£²¤Ä¤ÎÁÈ¿¥¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬Æ±¤¸¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤ÏÁáÅÄ¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤òÇ§¤á¤¿¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÁûÆ°¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¼£ÎÅ¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢£É£Ô£Ô£Æ¤È£×£Ô£Ô¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÎÁê°ã¤¬¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ç¡¢ÁáÅÄ¤ËÂç¤¤ÊÈó¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢½èÃÖ¤ò»Ü¤·¤¿à¿ÍÊªá¤¬¡¢Ä¥ËÜ¤¬ÉÔ¿®´¶¤òÊç¤é¤»¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«¹ñÁª¼êÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥Á¤òÃÖ¤«¤º¤Ë»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬´·Îã¡£¾¡Éé¤Î¸øÊ¿À¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£¼ÂºÝ¤ËÁáÅÄ¡¢Ä¥ËÜ¤È¤â¤Ë¥³¡¼¥Á¤òÃÖ¤«¤º¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÁ°¤Ë¡¢¥³¡¼¥Á¤Î²¬Íº²ð»á¤¬ÁáÅÄ¤Ë¶î¤±´ó¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼£ÎÅ»þ¤Ë¤â¡¢²¬»á¤¬ÁáÅÄ¤òÄ¾ÀÜ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡£Æ±»á¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤âÁáÅÄ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼£ÎÅ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¥Ù¥¹¥È¤ÎÁªÂò¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥³¡¼¥Á¤Î¸ª½ñ¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤¬°ìÄê»þ´Ö¡¢Áª¼ê¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤»¤ë¾õ¶·¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡ÊÌ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¥³¡¼¥Á¤Ê¤·¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢²¬¥³¡¼¥Á¤¬ÁáÅÄÁª¼ê¤È²ñÏÃ¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ä¥ËÜÁª¼ê¤Îµ¿Ç°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£Ä¥ËÜÁª¼ê¤ÏÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ï¤º¤Ã¤È£±¿Í¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡£×£Ô£Ô¤Îµ¬Äê¾å¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È»þ¤ËÃ¯¤¬¼£ÎÅ¤·¤Æ¤â°ãÈ¿¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢²¬»á¤¬¶î¤±´ó¤Ã¤¿·ï¤â¥ë¡¼¥ë¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÁáÅÄ¡¢²¬»á¤È¤â¤Ë°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ç¤â¥ë¡¼¥ë¾å¤ÎÍî¤ÁÅÙ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Áª¼ê¤È¥³¡¼¥Á¤ÎÀÜ¿¨¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¥ËÜ¤¬»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤·¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â³Î¤«¡£Ç®Àï¤Ë¿å¤òº¹¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¸å¤ÏÌÀ³Î¤Ê´ð½à¤Å¤¯¤ê¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£