◆第１０７回全国高校野球選手権大会第６日 ▽１回戦 県岐阜商６―３日大山形（１１日・甲子園）

春夏計４度の日本一を誇る名門・県岐阜商が日大山形に逆転勝ちし、１６年ぶりの夏白星。生まれつき左手の指が欠損しているハンデを抱える横山温大（はると）外野手（３年）が「７番・右翼」で出場。同点打を含む４打数２安打１打点の活躍を見せ、決勝のホームを踏んだ。

小さい頃から力を高め合ってきた球友も県岐阜商・横山の活躍を見守った。元中日・川上憲伸氏のおいで、帝京大可児の川上洸晶（こうせい）投手（３年）が一塁側アルプスに駆けつけ応援。岐阜大会決勝で対戦した２人は、小中学時代は同じチームでプレーし、お互いの自宅で自主練習をしたこともあった。親友の晴れ姿に「もう全国区の選手になった。もっと有名になってほしい」と感慨深げに語った。

５回に横山が同点の適時打を放つと「チャンスで打つと思ってた。今日のニュースの１面だと思う」と大興奮。その裏の攻撃で、すぐ目の前の右翼のポジションに横山が就くと、すかさずメガホンを両手に掲げて祝い、横山も右手を上げて応えた。「あとは本塁打。浜風をものともしないライトへの１本を」。聖地切符をかけて戦った親友を頼もしそうに見つめていた。（綾部 健真）