¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÇÁê¼¡¤°¥ê¥ó¥°²Ò¤Ëà¥Ð¥«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼á¤³¤ÈÀÄÌÚ¿¿Ìé¡Ê£´£²¡Ë¤¬¶ÛµÞÄó¸À¤À¡££²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¿ÀÂÌÐÍø¤µ¤ó¡Ê£Í¡¦£Ô¡Ë¡¢ÆüËÜ¥é¥¤¥ÈµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ç±ºÀîÂç¾¤µ¤ó¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬»î¹ç¸å¤ËµßµÞÈÂÁ÷¡£µÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¿ÀÂ¤µ¤ó¤Ï£¸Æü¡¢±ºÀî¤µ¤ó¤Ï£¹Æü¤Ë¤È¤â¤Ë£²£¸ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê£Ê£Â£Ã¡Ë¤¬£±£°Æü¤Ë¶ÛµÞ²ñ¸«¤ò³«¤¤¤ÆÂÐºö¤ò¼¨¤¹Ãæ¡¢Æ±¤¸¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤Ê¤ê¤ï¤¤¤È¤¹¤ëÀÄÌÚ¤Ï¤É¤¦¸«¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Î»ö¸Î¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÀÂ¤µ¤ó¡¢±ºÀî¤µ¤ó°ÊÁ°¤Ë¤â¡¢£²£°£²£³Ç¯£±£²·î£²£¶Æü¤Î»î¹ç¸å¡¢µÞÀ±¦¹ÅËì²¼·ì¼ð¤Î¤¿¤á°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤¿·ê¸ý°ìµ±¤µ¤ó¤¬ºòÇ¯£²·î£²Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯£µ·î£²£´Æü¤Î£É£Â£ÆÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé¥¿¥¤¥È¥ëÀï¸å¡¢µÞÀ±¦¹ÅËì²¼·ì¼ð¤Î¤¿¤á°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤¿Á°²¦¼Ô¤Î½Å²¬¶ä¼¡Ï¯¡Ê£²£µ¡á¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Ë¤â¡¢»î¹çÄ¾¸å¤Ë³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é°Õ¼±¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ËÀÄÌÚ¤Ï¡Ö·ê¸ýÁª¼ê¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½Å²¬Áª¼ê¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î£²·ï¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¡ØÂÐ±þºö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤«¤é¤·¤Æ¡¢É¬¤º»ö¸Î¤Ïµ¯¤¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£¥°¥í¡¼¥Ö¤ò¤Ï¤á¤¿·ý¤ÇÆ¬Éô¤ò²¥¤ê¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¹ç¤¦¶¥µ»¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢»ö¸Î¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò´°Á´¤Ë¥¼¥í¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ö»ö¸Î¤òÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ë¡¼¥ë¤È´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤¬É¬Í×¤À¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Èº£¤Î¤³¤Î»þÂå¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤É¤³¤«¤éàÇÑ»ßÏÀá¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È´í×ü¤¹¤ë¡£à´í¤Ê¤¤¤«¤é¶¥µ»¤½¤Î¤â¤Î¤ò¶Ø»ß¤¹¤Ù¤á¤È¤¤¤¦¶ËÏÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Ë¡Ö²æ¡¹¤Ï°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤Ç¤¤ë¥ë¡¼¥ë¤òÀ°È÷¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ç°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Áí¹ç³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Õ£Æ£Ã¡×£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£°Æü¡Ë¤ÎÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹Âç²ñ¤Ç¤Î°ìËë¤À¡£É÷´ÖÉÒ¿Ã¤¬¥¨¥é¥¤¥¸¥ã¡¦¥¹¥ß¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ò»°³Ñ¹Ê¤á¤Ç¤È¤é¤¨¤ë¤â»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢¡Ö¥¹¥é¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¼º¿À¤·¤ÆÇÔ¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È»î¹çÄ¾¸å¤ËÂ¨¡¢²ñ¾ì¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÍ½ËÉÁ¼ÃÖ¤¬¹Ö¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ£Ã£Ô¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢°Û¾ï¤Ê¤·¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö£Õ£Æ£Ã¤Ïà²¿¤«á¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤Î°åÎÅÂÎÀ©¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â³ÊÆ®µ»¤¬à¶¥µ»á¤È¤·¤Æµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¸¤ã¤¢ÆüËÜ¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¤¬¡¢Á´Éô¤¢¤ì¤À¤±¤Î°åÎÅÂÎÀ©¤òÉß¤±¤ë¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÌµÍý¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï²¶¤Î°Õ¸«¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¶½¹Ô¤Îà³ÊÉÕ¤±á¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÄó¸À¤·¤¿¡£
¡¡³ÊÉÕ¤±¤È¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡ÖÍ×¤Ï¡ØµßµÞ¼Ö¤¬ÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È£±£²¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¡Ø°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È£¸£Ò¤Þ¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¡¢²ñ¾ì¤Î´Ä¶¤ÇÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ë¡¼¥ë¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¶È³¦¼«ÂÎ¤¬´í¤Ê¤¤¡£³ÊÆ®µ»³¦¤À¤Ã¤Æ·è¤·¤ÆàÂÐ´ß¤Î²Ð»öá¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁ´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤À¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ë¡£
¡¡´íµ¡´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤ËÇ®ÊÛ¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤¿ÀÄÌÚ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Öº£¤Ï¿ÀÂ¤µ¤ó¡¢±ºÀî¤µ¤ó¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅé¤ó¤À¡£