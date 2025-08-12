◆第１０７回全国高校野球選手権大会第６日 ▽１回戦 県岐阜商６―３日大山形（１１日・甲子園）

春夏計４度の日本一を誇る名門・県岐阜商が日大山形に逆転勝ちし、１６年ぶりの夏白星。生まれつき左手の指が欠損しているハンデを抱える横山温大（はると）外野手（３年）が「７番・右翼」で出場。同点打を含む４打数２安打１打点の活躍を見せ、決勝のホームを踏んだ。

＊ ＊ ＊

勝利を誰よりも家族に届けたかった。横山３きょうだいは全員、野球経験者。兄・昂大さん（２８）は岐阜聖徳学園で甲子園を目指した元球児で、横山が野球を始めたきっかけだ。姉・香穂さん（２４）は女子軟式野球の白鳩フェリックスに所属。この日、埼玉県内で全日本女子軟式野球選手権大会に出場し、初戦を突破した。同日の３回戦で敗退したが、きょうだいそろって全国の舞台で勝った記念日となった。

両親と兄はアルプスで観戦。試合後、横山は「親には一番迷惑をかけたし、一番お世話になった。その恩返しがまずここでできた」としみじみ語った。聖地での活躍は家族へ感謝を伝えるメッセージとなった。