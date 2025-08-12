◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人０―２中日（１１日・東京ドーム）

巨人は初回無死一塁で２番・佐々木に強攻策を取ったね。最近の野球では初回からバントというのは少なくなっているから、違和感はない。２回も無死一塁で打席は岸田。チームトップの打率を誇る男やからねえ、ここでバントでなかったのも、まあ理解できるよ。相手の先発はゲーム前まで１勝で、防御率５点台のメヒア。空振りするようなフォークはないし、もう少し打てるという気持ちがベンチにあったかもしれんね。

問題は４回よ。メヒアに手こずり始めたから、ベンチは動いた。無死一塁、泉口の２球目にヒットエンドランのサイン。ところが、外のチェンジアップを空振りして、佐々木が盗塁死や。ワンバウンドや顔付近に来た球なら仕方がないけど、ボール気味くらいの球なら、ファウルで逃げないと。これではベンチはサインを出せなくなるよ。昔、藤田（元司）監督に「ベンチのサイン通りにプレーできるのがいい選手」と言われたのを思い出したわ。

戸郷が悪いなりに２失点で粘って救援陣は完全投球を見せたのに、終盤の打線は見せ場のないまま完封負け。キャベッジ以外は、全選手がもっとチーム打撃を心がけないと、また手痛い星を落としてしまうで。（スポーツ報知評論家・村田 真一）