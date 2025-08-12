£ÃÂçºå¡¢¥·¥å¡¼¥È¿ô¤ÏÁê¼ê¤Î£´ÇÜÄ¶¡Ö³øËÜ¥¤¥º¥à¡×¤ÇµÕÅ¾ÇòÀ±Êû¤²¤¿¡¡Á°¿È¡Ö¥ä¥ó¥Þ¡¼¡×¤ÎÂçÀèÇÚ
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ¡¡£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£²£µÀá¡¡£ÃÂçºå£³¡½£±¿·³ã¡Ê£±£±Æü¡¦¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡£±£°Æü¤Ë»àµî¤·¤¿³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¸£±¡Ë¤¬Á°¿È¤Î¥ä¥ó¥Þ¡¼¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ç³èÌö¤·¤¿£ÃÂçºå¤Ï¡¢¿·³ã¤Ë£³¡½£±¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¤¿¤á¤ËÁÓ¾Ï¤ò¤Ä¤±¤ÆÎ×¤ó¤À°ìÀï¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡£¹¶·âÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¡¢ÅÁÀâÅª¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤òÇòÀ±¤ÇÄ¤¤Ã¤¿¡£
¡¡£ÃÂçºå¤¬»ý¤ÁÌ£¤òÁ´ÌÌ¤ËÈ¯´ø¤·¡¢Å·¹ñ¤Î³øËÜ¤µ¤ó¤ØÇòÀ±¤òÆÏ¤±¤¿¡£¸åÈ¾£³£¹Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ¹áÀî¤¬°¥Åé¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£Ê¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤¬¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬º£¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼³¦Á´ÂÎ¤Ç¡¢¤´Ì½Ê¡¡Ê¤á¤¤¤Õ¤¯¡Ë¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Á°È¾£²Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬È¿·â¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£Æ±£±£³Ê¬¤ËÃæÅç¡¢¸åÈ¾£¹Ê¬¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤òº¸±¦¤Ë¹¤¯»È¤Ã¤¿Êø¤·¤«¤é¥ë¡¼¥«¥¹¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬ÆÀÅÀ¡££Æ£×£²¿Í¤ÇµÕÅ¾¤·¤¿¸å¤â¹¶·â¤ò´Ë¤á¤º¡¢£³ÆÀÅÀ¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥Ñ¥Ñ¥¹´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï¡Öºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÉ½¸½¤·¤¿Ãæ¤Ç¾¡¤Á¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¡¢´î¤ó¤À¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤Ï³øËÜ¤µ¤ó¤Ø¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁ´ÂÎ¤ÇÌÛ¤È¤¦¤¬¤µ¤µ¤²¤é¤ì¤¿¡£ÁáÂçÂ´¶È¸å¤«¤é¥ä¥ó¥Þ¡¼°ì¶Ú£±£¸Ç¯¡¢ÆüËÜ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï£²£µ£±»î¹ç£²£°£²ÆÀÅÀ¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÎòÂåºÇÂ¿¤Î¹ñºÝ£Á¥Þ¥Ã¥Á£·£¶»î¹ç£·£µÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤Îµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢£ÃÂçºå¤ÎÁÃ¤âÃÛ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Î¿¹Åç´²¹¸²ñÄ¹¡Ê£µ£³¡Ë¤ÏÈáÊó¤ò¼õ¤±¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Î»ÑÀª¤äÊ¸²½¤òÃÛ¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿ÂçÀèÇÚ¡×¤ÈÅé¤ó¤À¡£¤½¤Î¡È³øËÜ¥¤¥º¥à¡É¤ò¶»¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ï¾ï¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ø¸þ¤«¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£º£µ¨¥·¥å¡¼¥ÈÁí¿ô¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡£¤³¤ÎÆü¤â¿·³ã¤ÎÌó£´ÇÜ¤È¤Ê¤ë£²£±ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¼¨¤·¤¿¹¶·âÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºº¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿¹Åç²ñÄ¹¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥Þ¡¼»þÂå¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÍ¥¾¡¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ä¥«¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥»¥ì¥Ã¥½¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«Áý¤ä¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÀÎ¤Î¥ä¥ó¥Þ¡¼¤Î²«¶â´ü¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¡¢¡Ê³øËÜ¤µ¤ó¤Ë¡Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÖÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ïº£¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥¯¥é¥ÖÁ´ÂÎ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¹áÀî¡£º£µ¨»Ä¤¹¤Ï£±£³»î¹ç¡£¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤Èº²¤ò¶»¤Ë¡¢¾å°Ì¤Ø¤¯¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ê¿¹¸ý¡¡ÅÐÀ¸¡Ë
¡¡¢¡¥ä¥ó¥Þ¡¼»þÂå¤Î³øËÜ¤µ¤ó¡¡ÁáÂç¤ò·Ð¤Æ£±£¹£¶£·Ç¯¤Ë¥ä¥ó¥Þ¡¼¡Ê¸½£ÃÂçºå¡ËÆþ¤ê¡££±Ç¯ÌÜ¤«¤é£±£´»î¹ç£±£´ÆÀÅÀ¡¢ÍâÇ¯¤âÆ±À®ÀÓ¤Ç½é¤ÎÆÀÅÀ²¦¡£¤½¤Î¸å¤â¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤·¡¢ÆüËÜ¥ê¡¼¥°£²£µ£±»î¹ç½Ð¾ì¤Ç¡¢ºÇÂ¿£²£°£²ÆÀÅÀ¡£ÆÀÅÀ²¦¤Ë¤â£·²óµ±¤¡¢ÄÌ»»¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ï£±£³²ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡££·£¸Ç¯¤«¤é¤Ï´ÆÆÄ¤ò·óÇ¤¤·¡¢£¸£´Ç¯¤Ë£´£°ºÐ¤Ç¸½Ìò°úÂà¡£Æ±Ç¯£¸·î¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ë£¶Ëü£²£°£°£°¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤ò½¸¤á¤Æ¡¢À¹Âç¤Ê°úÂà»î¹ç¡Ê¥ä¥ó¥Þ¡¼¡¦ÆüËÜ¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²¦ÍÍ¥Ú¥ì¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤é¤¬ÍèÆü¤·¡¢²Ö¤òÅº¤¨¤¿¡£