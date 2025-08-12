◆卓球 ◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜 最終日（１１日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

男子シングルスで、世界ランク４位の張本智和（２２）＝トヨタ自動車＝が、チャンピオンズでは３年ぶり２度目の優勝を飾った。決勝で５月の世界選手権王者で同２位の王楚欽（おう・そきん）＝中国＝を４―２で破る金星。３―２の第６ゲーム（Ｇ）まで最大の武器「チキータ」を封印する思い切った戦略で、自国初開催の大会を制覇。２０２８年ロサンゼルス五輪へ弾みをつける大きな白星をつかんだ。

ついに壁を乗り越えた。頂点に立った張本の歓喜の叫びが、超満員４３５３人で埋まった会場に響いた。「信じられない。横浜で勝てて、他より価値がある」。ユニホームを脱いで上半身裸になると、ベンチの岸川聖也監督（３８）とハグし、台に感謝のキスをした。過去２勝１２敗、８連敗中だった世界王者・王に２２年世界卓球以来、７ゲームマッチでは初の金星。「勝ったこと自体が想定外。ボクの優勝というより、横浜、日本の皆さんの優勝だと思う」と勝利の余韻に浸った。

温めていた秘策がはまった。準決勝から約６時間後に迎えた王との決勝。出足から最大の武器である攻撃的なバックレシーブの「チキータ」を１５度目の対戦で初めて封印した。王のサーブに得意ではないフォアで返した。首をかしげる相手の動揺を見逃さず、勢いに乗ると３ゲームを先取した。

３―２に迫られた第６Ｇでは左膝治療のため、５分のメディカルタイムアウトを取った。その後、満を持してチキータを解禁。会場には多くの中国人が詰めかける中、世界王者を押し切った。「コーチ陣も緻密（ちみつ）な戦術を練ってくれて、全てがうまく重なった一週間。本当に心に残る一生忘れられない大切な大会になった」。７月の米国スマッシュ決勝で、王に０―４で完敗した日から決めていた勝負手でつかんだ勝利だった。

２２年のブダペスト大会でチャンピオンズを初制覇。２年後のパリ五輪では目指していた表彰台に届かなかった。２８年ロス五輪でシングルスのメダル獲得を目標に掲げる２２歳は「ハンガリーの後は糧にできなかった。今回は（ロス五輪へ）優勝を糧にしていきたい」と誓った。次は１４日開幕の世界ツアーの欧州スマッシュ（スウェーデン）。日本のエースは横浜で得た確かな自信を胸に、ロスへの道を進む。（宮下 京香）

◆智和に聞く

―日本初開催の横浜でＶ。

「感謝の気持ちでいっぱい。最後は日本の皆の応援に背中を押してもらった」

―試合前は通算２勝１２敗の王楚欽に対して。

「ありとあらゆる戦術を駆使して実行できた。初めての試みで、一番の武器を４ゲーム目を取るまで使わなかった。得意としないプレーを出して、互いに苦しい土俵で戦った。今回の勝ち方は今後にもつながる」

―３ゲーム連続で先取。

「想定外です。王楚欽が戸惑っているのを見るのは初めてでした」

―その後は相手に第４、第５ゲームを連取された。

「（監督の）岸川さんにはあえて言わなかったけど、ここからの２ゲームが彼は一番強い時間帯だから。（相手のばん回は）想定内でした」

―左膝を痛め、第６ゲームの４―２からメディカルタイムアウトが認められた。

「使っちゃいました。（ゲーム間で）相手がシャツを着替えに行って、自分は座った。立ち上がる時に膝をねじってしまった」

◆張本智の五輪・世界選手権覇者からの勝利

▽馬龍（中国）＝１６年リオ、２１年東京五輪連覇＆３度世界王者）＝１８年ジャパンＯＰ荻村杯、１９年男子Ｗ杯で勝利。

▽張継科（中国）＝１２年ロンドン五輪金＆２度世界王者）＝１８年ジャパンＯＰ荻村杯で決勝含め２戦２勝。

▽樊振東（中国）＝２４年パリ五輪金＆２度世界王者＝１８年アジア杯、２２年世界選手権団体戦で勝利。

▽王楚欽（中国）＝２４年パリ五輪団体、混合複金＆２５年世界王者＝ＷＴＴチャンピオンズで３勝目。王が５月の世界選手権個人戦で初優勝して以降は初白星。