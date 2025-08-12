広島のドラフト１位・佐々木泰内野手（２２）が１１日、１軍再合流を果たした。右第一ろっ骨の疲労骨折で６月７日に抹消されて以来。この日の阪神戦（マツダ）は雨天中止となったため、１２日に出場選手登録される。シーズン残り４１試合。「もう結果を出すだけ」と期待の強打者として存在感を発揮する心意気だ。

９日のウエスタン・くふうハヤテ戦（由宇）で実戦復帰し、２打数１安打。わずか１試合だったが、この日は室内シート打撃で、遠藤を相手に長打性の当たりを連発した。新井監督は「俺が何か言わなくても十分でしょ。来たぞ、泰！ 任せたぞ、泰！という形で」と存分に暴れ回る姿を期待した。

この日は母校・県岐阜商が甲子園で初戦突破した。「１軍で活躍して、僕から後輩たちにいい刺激を与えられたら」。ちょうど５年前、自身は甲子園交流試合で大会１号を放った。離脱前は１３試合で打率２割５厘、本塁打、打点はなし。チームは借金９の５位と苦しんでいる。７月２８日に支配下登録された２２歳・前川ら若手のアピールが目立つ中、ドラ１もプロ１号でＣＳ争いに光をともす。（畑中 祐司）