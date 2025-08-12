◆第１０７回全国高校野球選手権大会第６日 ▽１回戦 県岐阜商６―３日大山形（１１日・甲子園）

広陵（広島）の出場辞退から一夜明け、甲子園に爽やかな風が吹いた。春夏計４度の日本一を誇る名門・県岐阜商が日大山形に逆転勝ちし、１６年ぶりの夏白星。生まれつき左手の指が欠損しているハンデを抱える横山温大（はると）外野手（３年）が「７番・右翼」で出場。同点打を含む４打数２安打１打点の活躍を見せ、決勝のホームを踏んだ。「自分のような子どもたちに、勇気や希望を与えられるような存在に」との思いを胸に聖地で躍動した。

胸に刻む思いを、甲子園で大きな力に変えた。生まれつき左手指がないハンデを抱える県岐阜商の横山が、初めての夢舞台で躍動した。

「こういう体でもできるんだぞっていうのを証明していきたいし、自分のような子どもたちに、勇気や希望を与えられるような存在になりたい」。５回に同点打を放ち、勝ち越しのホームを踏んだ。県岐阜商、唯一のマルチ安打。１６年ぶりの初戦突破に貢献したヒーローは「ここに今いるんだって実感が湧いて、すごくワクワクしたし、とても楽しかった」と笑った。

握力６８キロ右手で １点を追う５回１死二塁。左打席に立った横山は、握力６８キロの右手でバットを操り、チェンジアップを捉えた。「左手で最後まで押し込めるよう、練習から意識してきました」。指のない左手で押し込み、右前へ同点打。その後に勝ち越しのホームを踏み、勝利の立役者となった。

岐阜大会は１９打数１０安打、打率５割２分６厘のチーム首位打者。８回には外角直球を左前にはじき返した。左翼手がファンブルする間に、５０メートル走６秒２の俊足を飛ばして二塁へ。藤井潤作監督（５３）は「人より倍の相当な訓練、練習をしてきたと思う」と目を細めた。

聖地に立つために努力を重ね続けてきた。「右打席だとバットが重くなると振り抜けない」と父・直樹さん（４９）に助言され、小学校に上がる前に左打者になった。守備時の左手の感覚を大切にするため、小学４、５年で義手を外した。毎日２キロの米を食べ、左手に特殊なチューブをつけて筋力トレーニングも欠かさなかった。守備では右手にグラブをはめて捕球し、１秒足らずで左脇に抱きかかえ、右手で送球。「何回も練習してコンマ何秒でも早くできるようにしました」。生まれつき右手首から先がないハンデを抱えながらメジャーで８７勝した左腕ジム・アボットを参考に、鍛錬を重ねて名門のレギュラーをつかみ、３度の守備機会を無難にこなした。

岐阜大会以降、ＳＮＳにハンデを持つ人々からメッセージが届くようになった。「『横山さんに勇気をもらった。自分も頑張ろうと思いました』って」と明かし、「やってきてよかったな」と感慨深げに話した。「練習して、次の準備をして、まだまだできるんだぞって示したい」。憧れの甲子園から、不屈の精神を全国に届けていく。（綾部 健真）