◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人０―２中日（１１日・東京ドーム）

巨人が中日戦で今季１０度目の完封負けを喫し、勝率５割に後退した。初回、２回と無死一塁で強攻策を選択したが、走者を進められずに併殺で逸機。４回にはヒットエンドランで打開を図ったが、泉口が空振りし、一塁走者の佐々木が二盗失敗。ちぐはぐな攻めで得点を奪えず、５回２失点の戸郷を援護できなかった。チームの連勝は２でストップ。３カードぶりの初戦黒星となった。

上昇気配にあった打線が突如、沈黙した。２点を追う９回、あっさり３者凡退で試合終了。７月１９日の阪神戦（東京Ｄ）以来、今季１０度目の完封負けを喫した。連勝は２で止まり、勝率５割に逆戻り。６回まで毎回走者を出しながら得点に結びつけられず、阿部監督は「あとひと押しだったけどね」と悔やんだ。

相手先発は試合前時点で防御率５・１６のメヒア。中日の救援防御率はリーグ３位の２・６５で、橋上作戦戦略コーチ兼スコアラーが「連戦中はいい形で打線がつながっているので、つないで攻撃していきたい」と掲げたように、序盤の強攻策でメヒアから複数得点を狙ったが、完全に裏目に出た形となった。

初回、先頭・丸が四球で出塁。試合によってバントで送るパターンもあるが、２番・佐々木に打たせて中飛、泉口は遊ゴロ併殺に倒れた。悪夢は繰り返す。２回は先頭のキャベッジが安打で出塁後、岸田が空振り三振、大城卓が一ゴロ併殺。４回、今度は先頭・佐々木が左前打で出塁し、泉口の打席でヒットエンドランを仕掛けたが、痛恨の空振りで一走・佐々木が盗塁死。打つ手が全て裏目に出て、最後まで得点を奪えなかった。

後半戦はここまで１４試合５９得点で１試合平均４・２得点。６月下旬から７月中旬にかけては得点力不足に苦しんだが、８日のＤｅＮＡ戦（横浜）で今季最多タイ１２点を挙げるなど上向きだった。二岡ヘッド兼打撃チーフコーチは「点を取らないと勝てないですし、何とかみんなでつないでいかないといけない。チャンスがなかったわけではないですしね」と引き締めた。今季、標ぼうするロースコアのゲームを落としては２位争いから突き抜けることはできない。

雨天中止となった首位・阪神とは１２ゲーム差に広がり、残り４０試合。阿部監督はパーフェクトに抑えた救援陣をねぎらい、「何とか頑張って試合が壊れなかったしね。それを明日につなげたいなと思います」と前を向いた。中日３連戦の初戦を落とし、３カードぶりの初戦黒星。１５日からは阪神３連戦（東京Ｄ）が待つ。奪える点を確実に奪い、勢いに乗って虎との戦いに臨みたい。（田中 哲）