嵐の櫻井翔（４３）が、終戦から８０年を迎える１５日放送の日本テレビ系「真相報道バンキシャ！特別編 “終末時計”を早める世界のトップたち」（後７時）で、海上自衛隊のミサイル艇へ現地取材を行った。このほど収録が行われ、スポーツ報知にＭＣも務める同番組に込めた思いなどコメントを寄せた。

日テレ系各局による戦後８０年プロジェクト「いまを、戦前にさせない」の一環で放送される。櫻井は、２００６年から同局系「ｎｅｗｓ ｚｅｒｏ」でキャスターを務め、ライフワークとして数多くの戦争体験者の声を取材してきた。

今回の番組では、北方警備の最前線を徹底取材。ウクライナ侵攻や核兵器開発を行うロシアの艦艇が近年、日本近海に急増していることから、櫻井はロシア艦隊を監視する海上自衛隊のミサイル艇に乗艦。“戦争の予兆”とも見てとれる現場に密着し「みなさんの中で幅広い議論が生まれるきっかけになったら」と願う。

スタジオ収録も実施し「『バンキシャ！』の黄色いセットに入って収録に臨んだことが、本当に不思議な感覚でソワソワしました」と新鮮な表情。元同局アナウンサー・桝太一氏（４３）と同学年コンビでＭＣを務め「桝さんと戦後８０年の番組を担当できたことは、自分たちの中で大きなメッセージを持っています。ただ、番組を通して何か答えを出せるものでもないと思いますし、正解を届けられる番組でもないのかもしれません」と語る。

桝氏も「戦後８０年の間で４０代半ばの私たち２人というのは、ちょうどバトンを繋ぐ中間走者みたいな立ち位置。私たちがバトンを落としてしまうと、次の世代にバトンがつながらない」と使命感をあらわに。自身は、分断が進む米国の大規模デモを取材し「これまでにないくらいに『今、目の前にある現実に向き合った』と思います」と、節目の年に視聴者へ不安定な世界情勢や、平和の尊さを問う内容であることを予告した。