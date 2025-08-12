日本テレビとNNN各局は、終戦から80年となるこの節目に、プロジェクト「いまを、戦前にさせない」を展開しています。世界情勢が不安定さを増す今、戦争は過去の出来事ではなく、私たちの暮らしと隣り合わせにあるという考えに基づいています。このプロジェクトは、過去を振り返るだけでなく「いま」を見つめ直し、同じ過ちを繰り返さないための警鐘でもあります。平和を当然と思わず、一人ひとりが自分ごととして考えることを意味します。

終戦の日を迎える今週、私たちは、視聴者の皆様と共に平和の大切さを考え、未来を守るために何ができるのかを問い続けてまいります。この記事では、今週放送予定の番組内容を紹介します。

■ 「真相報道バンキシャ！特別編 “終末時計”を早める世界のトップたち」

8月15日（金）19:00〜20:54放送

番組の軸となるのは、科学者たちが「人類最後の日」を象徴的に示す“終末時計”。2025年現在、残された時間はこれまでで最も終末に近い89秒。いま針を進めるのは誰なのか。15年以上にわたり戦争を取材してきた櫻井翔と、「バンキシャ！」メインキャスターの桝太一が“戦争の予兆"ともみてとれる現場を徹底取材。いま何が起きているのかを伝えます。

◎櫻井翔が見た“海のスクランブル”

―北方警備の最前線…海上自衛隊“最速”ミサイル艇に密着―

ウクライナ侵攻や核兵器の開発などで終末時計を7分以上進めることに関係してきたプーチン政権。実は近年、日本近海を通るロシア艦艇が急増しています。櫻井はその艦艇に近づき監視を行う「ミサイル艇」に乗艦。日本の近海で何が起きているのか？国防の最前線を目の当たりにしました。

◎桝太一が見た“分断”の実情

―愛と絶望“トランプのアメリカ”で進む分断―

アメリカ・ニューヨークのバーに潜入すると“トランプ支持者”が集まるパーティーが。一方、桝が目撃したのは「王はいらない」と訴える巨大デモ行進。トランプ政権を恐れ、アメリカ国外への移住を選んだ家族も。これまで終末時計を1分20秒進めたことに関わったトランプ政権。取材すると「過去の独裁者」との共通点が。

◎「バンキシャ！」記者も各地で徹底取材

―北朝鮮に“新たな動き”資金獲得の実態―

弾道ミサイルの発射実験を繰り返し、終末時計を早める北朝鮮。兵器開発の資金源のひとつとみられるのが北朝鮮の出稼ぎ労働者です。「バンキシャ！」はロシア・モスクワの物流倉庫へ。そこで得た驚きの証言とは？

◎無人島に国家プロジェクト…建設が進む巨大施設の謎

鹿児島県の離島で、政府が1兆円を超える予算を投入し“自衛隊の巨大施設”を建設中。工事関係者は6000人。巨大施設の全貌とは？空から・陸から徹底取材！

◎MC 櫻井翔 コメント

まずは「バンキシャ！」の黄色いセットの中に自分が入って収録にのぞんだことが、本当に不思議な感覚でソワソワしました。私と桝さんは同学年で40代半ば。戦争が終わって約40年が経った頃に生まれて、そこから約40年が経って今を迎えているという時間軸の中にいます。こうして桝さんと二人で戦後80年の番組を担当できたことは、自分たちの中で大きなメッセージを持っていますし、みなさんに響くメッセージになったらいいなと思います。ただ、番組を通して何か答えを出せるものでもないと思いますし、正解を届けられる番組でもないのかもしれません。番組に対して「そうじゃない」と思う意見も受け入れながら、この放送を通して「ああだよね、こうだよね」と、みなさんの中で幅広い議論が生まれるきっかけになったらと願っています。

◎MC 桝太一 コメント

櫻井さんと全く同じ感情で、戦後80年の間で40代半ばの私たち二人というのは、ちょうどバトンを繋ぐ中間走者みたいな立ち位置だと思っています。私たちがバトンを落としてしまうと、次の世代にバトンが繋がらない。でもどんな形でバトンを繋げば良いのかと問われると、それはすごく難しいことだとも感じています。今回の番組では、これまでにないくらいに、「今、目の前にある現実に向き合った」と思います。答えのないところにもかなり踏み込んでいったという印象もあって、私たちも「この話のゴールはどこにあるんだろう？」と、分からなくなることもありました。でも、そう感じることこそが、安易に正解を決めずに「みんなで議論すること」であり、きっと今の時代に本当に求められている“正解”なんだろうと思います。



◎MC： 櫻井翔 （「戦後80年プロジェクト」メッセンジャー）、桝太一 （「真相報道バンキシャ！」メインキャスター）

◎スタジオゲスト：佐藤和孝、松田好花（日向坂46）、ヒコロヒー、伊沢拓司、田中卓志（アンガールズ）

■ 「news every.」家庭に眠る戦争記録 戦後80年、ずっと大切に保管していました

「news every.」：月曜〜金曜 15:50〜19:00（一部地域を除く）

「いまを、戦前にさせない」プロジェクトに寄せられた、たくさんの戦争の記録や証言。太平洋戦争で亡くなった祖父からの手紙を大切に保管している家族を取材。戦地から妻と1歳の子どもに送った手紙には、幼い我が子への思いが込められていました。祖父を乗せた船は米軍の攻撃を受け沈没。遺骨として家族の元に送られてきたのは石ころでした。80年たった今も癒えない心の痛みを語ってくれました。※8月12日（火）放送予定

親戚の男性の写真を大切に保管する女性からの情報提供を受け取材。ハンサムで憧れの存在だったというその男性は、皇居を警護中に焼夷弾で顔に大けがをしました。戦後再会した男性の顔は耳も鼻もなく変わり果てた姿に。私たちは男性の子供たちも取材。自宅からは「死んだ方がましだと思ったこともあった」という、男性が残した文章が見つかりました。手術を33回繰り返しながら戦後を生きた男性。家庭に眠る戦争記録を通じて、戦争の悲しさを考えます。※8月15日（金）放送予定

■「news zero」AIが変える“戦争” 戦後80年…兵器を抑止力として持つことの懸念

8月14日（木）放送予定

「news zero」：月曜〜木曜 23:00〜23:59 金曜 23:30〜24:30

「news zero」は、戦争経験者やその家族の証言を中心に「いまを、戦前にさせない」を考えてきました。終戦の日の前日にお伝えするのは「AI兵器が変える“戦争”」です。AI搭載ドローン（ウクライナ）、AI搭載戦闘機（アメリカ）、大型無人水上艦（中国）など、ロシアのウクライナ侵攻を契機に、最新技術を使った兵器が格段に進化している現実。

つい最近もアメリカを訪れ最新兵器の最前線を見た「笹川平和財団」の福田潤一主任研究員。藤井貴彦キャスターが福田氏を取材し、戦後80年で迎えた“兵器革命”の危険性に迫ります。

■ 「Oha!4 NEWS LIVE」街に遺る80年の記憶 地下に眠る歴史的建造物

8月15日（金）放送予定

「Oha!4 NEWS LIVE」：月曜〜金曜 04:30〜05:50（関東地域ほか）

「Oha!4」では、「こんなところに？」という意外な場所や身近な場所に残る戦争の“つめあと”をめぐっています。オフィスビルや大学のキャンパスが多く立ち並ぶ東京・市ヶ谷。いまも残る江戸城・外堀跡の近くに防衛省があり、その敷地内の地下には広大な空間が広がっています。

終戦後から長年、人目に触れることがなかった「大本営地下壕」。そこは、ポツダム宣言の受諾を決断した昭和天皇の“聖断”を、陸軍大臣が幹部に伝えた場所といわれています。爆風を防いだり、敵に見つかりにくくしたりするなど、様々な工夫がなされた地下壕の存在。東京都心の地下に眠る“80年前の記憶”を直川貴博キャスターが取材しました。