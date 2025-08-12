

110万人が犠牲者になったと言われるアウシュヴィッツ＝ビルケナウ強制収容所の跡地。第二次大戦中、ヨーロッパ各地のユダヤ人が集団で送り込まれ、労働力として期待できない者は到着直後にガス室で殺害された（記者撮影）

【写真で見る】1991年からポーランドに居住し、アウシュヴィッツ唯一の公式ガイドを務める中谷氏

600万人に上るユダヤ人が犠牲になったとされる、ナチス・ドイツによる民族大虐殺「ホロコースト」。人類史上最悪の惨劇を象徴する現場となったのが、ポーランドにあるアウシュヴィッツ＝ビルケナウ強制収容所だ。第二次大戦中、ナチスの人種差別的な反ユダヤ政策の下、「東方への移住」と偽られて、数多くのユダヤ人が強制的に連行された。

収容所に着くと、労働力として期待できない者はシャワー室を装ったガス室に送り込まれて殺害され、それ以外は劣悪な環境で働かされた。持ち物は没収され、身に着けていた眼鏡から髪の毛、金歯に至るまで徹底的に「資源」として搾取された。ユダヤ人以外にポーランド人の政治犯、ロマらも収容され、犠牲者は110万人と言われる。

「劣等人種」はモノのように分類・管理し、効率的に殺す――。人間の尊厳を根底から奪ったホロコーストは、排外主義と結び付いた近代合理主義が孕む残虐性を顕在化させた。アウシュヴィッツの解放、そして第二次大戦終戦から80年の時が流れた今、過去の凄惨な歴史を直接知る当事者は減りつつある。

現在は博物館となっている収容所跡地で、日本人唯一の公式ガイドがいる。1991年にポーランドに移住した中谷剛さん（59）だ。1997年に博物館の公認ガイド資格を取得し、四半世紀以上にわたってアウシュヴィッツの案内人としてホロコーストの歴史を伝えてきた。昨年のツアーは約400回に上ったという。

記者は7月に現地ツアーに参加し、中谷さんの案内でホロコーストの痕跡を見学して回った。現地で長年過ごした中谷さんは日本人として、ホロコーストへの向き合い方や記憶の継承をどのように考えているのか。ツアーの後、中谷さんに話を聞いた。

戦争を体験したガイドはもういない

――アウシュヴィッツ解放から80年、日本も今年戦後80年の節目ですが、戦争の体験者が減り、リアリティを持ってその歴史を捉えるのが難しくなっていると感じています。中谷さんは2007年の著書『ホロコーストを次世代に伝える』で、すでにアウシュヴィッツの「記憶の風化」に言及していました。当時を知る人はかなり少ないのではないですか。

1月27日が追悼式典でした。（解放）70年の時から言われていましたが、75年、80年と生還者がますます減っています。今回も来られましたが、みんな90歳を超えるようなご高齢の方がスピーチをなさっていた。当時の歴史の記憶を話せる人はほとんどいなくなっていますね。

――前述の著書では、ポーランドの政治犯としてアウシュヴィッツに収容された後に生還し、戦後長く館長を務めたカジミエシュ・スモレンさんの話が多く登場します。

彼も2012年に亡くなりました。僕がガイドを始めた頃は館長ではなかったのですが、定期的に案内はされていました。ガイドはやはり誰か見本が必要で、僕のときはまだ案内していた生還者が一番の見本だったし、今でも案内するときの糧になっています。今はもう、戦争を体験したガイドは1人もいない。定期的に案内していた生還者はスモレンさんが最後でした。

――解放から80年が経ち、ガイドを続ける中で記憶の継承の難しさを感じていますか。

「80年が経ってどうするんだ」というようなことは、70年の時も、60年の時も聞かされていますが、僕が怖いと思っているのは、今年の追悼式典で、生還者の方がスピーチで「今の世界の雰囲気が当時自分たちの経験した雰囲気に似ている」と言ったことです。

当時の状況が迫っていると言う人がいる。われわれの生活したあの雰囲気に似てきたぞ、気をつけろ、早く反応しないといけないぞ、と。歴史を継承するといった次元ではなくなっている可能性がある、と生還者が言っているわけです。



中谷剛（なかたに・たけし）／1966年兵庫県生まれ。1991年からポーランドに居住し、1997年にポーランド国立アウシュヴィッツ・ミュージアムの公認ガイド資格を取得。現在、同ミュージアムの日本語ガイド。オシフィエンチム在住。著書に『ホロコーストを次世代に伝える』（岩波書店）など（記者撮影）

――ホロコーストを起こしたナチスは極端な自民族至上主義を掲げ、民主主義国家であったワイマール共和国時代に、国民の支持を受けて台頭しました。愛国的で過激な言動が支持を集めるといった現象は、最近世界で目立つように感じます。

それぞれの時代にそれぞれ問題があるので、いま極端に悪くなっていると思わないですけど、決してよい方向には向かっていないと思います。

ヨーロッパもアメリカも、日本だって最近の話を聞くと排他的とも言えるような思想が出てきていて、世界的な傾向なのでしょうね。悪い意味で言えば排他的だけれども、一方では自分の民族、国民を大切にしようという愛国主義。そういった考え方もあれば、多様な民族が共生共存する考え方もある。いろんな考え方の人がいればいい気がしますが、お互い水と油になっているのは危ない状況だと思いますね。

歴史を捉える社会の風潮が変わってきた

――ツアーの際に、アウシュヴィッツをテーマにした2023年制作の映画『関心領域』にも言及されていました。収容所の隣にある自宅で家族と暮らすドイツ人所長の日常生活を描いた作品で、収容所から一歩出ると、所長も家族に愛情を注ぐ良き父親になると。組織の中で誰もがホロコーストの加害者になる可能性がありえた、という見方を示唆しているように感じました。

（収容所跡地に近接する）空き家を所長の家に見立てて1年ぐらいロケをしていましたが、これまでの（ユダヤ人迫害やホロコーストを描いた）『戦場のピアニスト』や『シンドラーのリスト』といった映画とは趣が違いますよね。

こうした映画がフランスのカンヌ映画祭でグランプリを取り、アメリカのアカデミー賞でも外国部門の賞を取った。昔はヨーロッパでも「ドイツが悪い」と言い、ドイツはドイツでどちらかというとヒトラーに責任を押し付けていたわけですから、歴史を捉える社会の風潮が変わってきたような気がしています。

――ホロコーストの中心的役割を担ったアドルフ・アイヒマンの裁判を傍聴した哲学者のハンナ・アーレントは、彼から極悪人というよりも国家の命令に忠実な小役人的印象を受けたとして、「悪は陳腐だ」と指摘しました。『関心領域』にはそれに近いものを感じましたが、こういった知識人の問題意識が社会全体へと広がってきているのではないでしょうか。

おっしゃる通りですね。そう感じます。

――最近アウシュヴィッツには、どのくらいの日本人が訪れているのでしょうか。

コロナ前は年間で日本人だけで3.5万人ほど来ていましたが、昨年が8900人ぐらいだったので、数は戻ってきてはいないですね。ただ、この博物館の今年の（全体の）見学者自体はコロナ前かそれ以上で、もう戻ってきています。

――近年、ヨーロッパではホロコーストの教育がますます重要になっているそうですね。

ヨーロッパの国は高齢化、少子化で一国ではやっていけなくなり、ユーロ通貨を統合したわけです。グローバル化に備えたといいますか、シェンゲン条約で国境線を開いたころから、こういった歴史を教育の柱に置き始めています。21世紀に入ってからはとくにそうです。

日本の経営者や人事関係者が来訪する理由

――一方、最近では日本企業から「人権」を学ぶために博物館に見学にやって来る人が目立っている、とも話されていました。

経営者も、人事課の人も来ています。いま企業では、人権が大きなテーマだと内輪話で知っていますし、経営者も自分で学ばないといけなくなっている。そうしないと、もう一発で社長を追われたりするわけですからね。

人権というのは、アウシュヴィッツの反省からやってきているわけです。道徳とか倫理といったものを真面目にやらずに軽視していると、酷いときにはアウシュヴィッツのような出来事が起きるということです。

――経営者はどういったことを期待して足を運ぶのだと思いますか。

外国企業の株主も増える中で、歴史をわかっていないと企業の代表としてやっていけないわけですよね。（ホロコーストの歴史を知る）外国企業の方が普通に「民主主義の危機」といった話をできるのに、（日本人は）こういった話をすると、だいたい戸惑った顔をするわけですね。

日本人経営者は全員、とは言いませんけれど、仕事一辺倒、売上一辺倒でやってきたので、教育がブランクになっていて（人権問題などを）感覚的に捉えられず、不安もあって来るのではないでしょうか。この部分は、日本の教育は時間がないと言って、学ぶべき、感じるべき場所がなかったのだと思います。

――ガイドをする際は、どのような点を意識されていますか。

博物館の目的は、追悼の場所を残すのが1つ、もう1つが（ホロコーストを）二度と起こさないという教訓の場所です。この目的はみんな共通で、そこに行くアプローチはけっこう自由です。

われわれは歴史を伝える目的に沿ってやっていて、自分の気持ちをメッセージとして出す立場ではない。ただ、どうしたらこういったことを繰り返さないのか、と問題提起をしないといけない。それは「こうするべきだ」と僕が言うのではなくて、皆さん自身がそれぞれの立場で考えるための問題提起ですよね。

感情移入しないからこそ見えること

――当事者ではなく、日本人という立場だからこそ果たせる役割は何だと考えますか。

正直に言って、これは私達の土俵、歴史ではないので、本当に僕が案内していいのかっていう疑問点は最初からあったし、今でもあります。



「死の工場」とも呼ばれたアウシュヴィッツの入り口の門には、「働けば自由になれる」との皮肉な標語が記されている（記者撮影）

一方で、この歴史から学べることはけっこうある。政治的タブーが打ち破られて世界中の研究者が調べることができましたし、ヨーロッパの歴史、ユダヤ人の負わされた歴史から、人類の歴史、人の本質のようなところ（テーマ）に移っていける。ただそれで終わらせず、今度は私達の社会をどうやって作っていくのかという材料にしてほしい、というのが胸の内の最終目的です。

ヨーロッパの人には申し訳ないけれども、この歴史を伝えさせてくれという気持ちが強いですね。この舞台を貸してもらい、自分のために勉強させてもらって、なおかつ日本人に伝えて役に立てば、というスタンスです。

――この地域で背負っている複雑な歴史がない日本人だからこそ、少し引いた目でホロコーストを見ることができる部分もあるのではないでしょうか。

感情移入しなくて済むので、そのぶんは見やすいです。当事者ではないので、本当に彼らが経験した痛みはわからない一方で、感情移入しないからこそ、その（問題の）メカニズムが見やすい。

それを、われわれが感情移入してしまう自分たちの社会の問題に置き換えて対比をしてみる。そうすると、今まで見えなかったことが見えてきて、こう解決しようじゃないか、これはよくないのではないか、と見えてくると思うんです。

――博物館の来訪者には、どのような変化が起きてほしいと思いますか。

ここに来てお金を払ってくれる方々に対し、心の中では感謝しているのですが、だからといって「よく来てくれた、平和は大事だ」で終わらせたくないので、（問題提起として）結構厳しいことを言います。

それぞれの人生に何かしらの影響を与えて、将来何かを選択するときに、その選択の条件として今日の経験を使ってもらったら一番いいと思っています。来ていただいたからには、この経験が将来の選択に何か役立つのが一番大切だと思いますね。

次世代への伝え方は変わっていく

――改めて、戦後80年の話に戻らせて下さい。中谷さんご自身も特殊な立ち位置でホロコーストを伝えられてきたと思いますが、これから次世代へと戦争の記憶を継承していくときに、ご自身の経験を含め、語り方はどのように変わってくると考えますか。

日本の歴史でも、広島や長崎の被爆者の方々がいなくなると、今度は当事者ではない人たちの伝え方は変わってくるはずです。それはアウシュヴィッツも同じで、当事者と、他地域から来た私のような当事者ではない人がいる。感情移入の仕方が変わるので、目的は同じでも、説明もアプローチの仕方も変わるはずです。



昨今の世界情勢について中谷氏は、「決してよい方向には向かっていない」と感じている（記者撮影）

経験者の話がなければ私達も存在しないけど、経験者のように話せないから、経験者の残した言葉や文献を私達が伝えることになります。例えば、被爆者は自分の経験を通じて原子力爆弾の恐ろしさを伝え、聞いている人は「起こしてはいけない」と直接的に思うわけです。それを次世代は被爆者の経験を聞いて伝える。そういった意味では、原爆の恐ろしさを自ら語っても相手には伝わらない。

でも感情移入をしないので、今度は逆に、なぜ今この原爆が世界にこれだけあるのか、どうして原爆が落とされたのか、といった問題点を感情を入れずに追及できると思います。同じことを起こさないためにどうしたらいいかを考えるのは次世代なのですから。

（茶山 瞭 ： 東洋経済 記者）