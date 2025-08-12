◆パ・リーグ ソフトバンク３―１日本ハム（１１日・みずほペイペイドーム）

ソフトバンクが首位攻防戦で３連勝し、２位・日本ハムとのゲーム差を４に広げた。先発の大関友久投手（２７）が６回を１失点で自身初の１０勝目。有原、モイネロと３日連続で２ケタ投手が生まれた。チームも０５年に並び、福岡移転後では球団最長の本拠地１２連勝。リーグ連覇へ、独走ムードが漂ってきた。

ぶれない心で最強３本柱のトリを務めた。ソフトバンク・大関が自身８連勝で、９日の有原、１０日のモイネロに続く３日連続の２ケタ白星を飾った。「しっかり投げないといけないプレッシャーはあったかもしれないんですけど、よりその先の自分はどうしたいのか、というところに意識を向けてやれた」と育成出身の６年目左腕。今年から力を入れる心理学が大事なマウンドで役にたった。

初回に万波に先制ソロを浴びるなど、立ち上がりは決して良くなかった。だが、決して慌てることはない。イニング間にはノートにペンを走らせ、女房役の嶺井とも入念に打ち合わせ。「３回から（投球テーマを）より絞って明確にできた」と６回を４安打１失点。自身初の１０勝目をたぐり寄せ、今季の目標として公言する１３勝＆１６０投球回（現在１１７回２／３）に、また一歩前進した。

球団では１８年の千賀、石川柊（ともに１３勝）、バンデンハーク（１０勝）の３人以来の１０勝トリオとなった。「ここに合わせてローテーションを組んで、それが最高の結果につながって本当に良かった」と小久保監督の顔がほころんだ。１ゲーム差で臨んだ２位・日本ハムとの３連戦は、わずか２失点で３連勝。投手力で圧倒して、終わってみれば４ゲーム差をつけた。

今季４度目の５連勝で、直近２０試合は１７勝２敗１分けの驚異的な強さ。本拠地・みずほペイペイでも０５年に並び最長タイの１２連勝を飾り、孫正義オーナーの６８歳の誕生日を祝った。最短なら１４日にマジック３２が点灯。故障で離脱中の今宮、栗原も早ければ今月中にも１軍に復帰する。リーグ連覇へさらに加速しそうだ。（島尾 浩一郎）