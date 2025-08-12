【戦後80年 あしたのために】終戦から80年。戦争体験者らに“あの頃”を聞き、次世代に語り継ぐものを考える。政治ジャーナリストの田原総一朗氏（91）が「原点」という8月15日と、日本に今必要なことについて語った。

「ぼくのジャーナリストとしての原点は1945年8月15日」

田原氏はそう言い切った。1934年生まれ。太平洋戦争突入は小学校1年生だった。軍国主義一色の時代。幼少期から戦争の正当性を信じてきた。

「教師たちには“この戦争は悪い国に打ち勝つ戦争だ。植民地を独立させるんだ”と教えられてきた」

生まれ育った滋賀県彦根市にも空襲があった。

「死者もたくさん出て、ケガをした人が実家の前を運ばれていった。いとこも戦死しました」。それでも「自分も早く戦いたいと思っていた」

それが一変したのは小5の夏休み。8月15日、友人たちとラジオを囲み、玉音放送を聞いた。

「最初はよく分からなかったが“日本は負けた”と聞いて、泣きました」

泣きながら眠って目が覚めた夜。灯火管制がなくなり、明かりのついた街を見た。

「あんなに美しい夜景を見たことがなかった。これで死ななくて良くなった、と解放された気持ちを生涯忘れない」

そして、夏休みが終わると、全てが正反対になっていた。

「教師たちの言うことが180度変わった。同じ先生が“侵略戦争だった”と言い、平和の大切さを説くんです。子供心に“裏切られた”と思いました」

さらに、それから5年後に朝鮮戦争が勃発。平和を教え込まれていた高校生は「戦争反対！」を主張した。教師には「田原！おまえは共産党員か」と言われたという。

「2度裏切られた。大人もメディアも信用できない。直接確かめ、主体性を持つことが重要だ。これが僕の原点です」

戦時下に教育を受け、育った世代。軍隊に召集されるほど大人ではなく、物心つかないほどの幼児でもなかった。生き方や考え方に戦争は大きな大きな影響を残した。

戦後の政治を取材し続けてきた。80年がたち、経済は停滞し、世界的な右傾化、要人の襲撃など戦前との類似性を指摘する声もある。先の参院選での自民党は大敗。衆参両院で政権与党が過半数を割り、日本の政治は転換期にある。

「国民は、給料が上がらず物価が高騰する中、国会議員の裏金問題や石破首相の10万円の商品券で自民党に怒っている」と指摘し、その原因を「自民党大敗の根底の理由は、日本がチャレンジしなくなったからだ」と分析する。

「成長するにはチャレンジや苦しい思いをしないといけない。政治も企業も国民に無理をさせなくなったから経済力もどんどん下がった。その犯人の一人が変わらなかった自民党と国民は見ているのでしょう」と語った。「石破（茂）首相には、辞めないんなら自民党がどう変わるか改革案を出せ、と言ってある。変わることを恐れては成長しない」と説く。

変化を恐れない。だが信念は曲げない。戦争がもたらす世論や人の変化を見てきた田原氏の言葉が、戦後80年に響く。（藤原 真由美）

◇田原 総一朗（たはら・そういちろう）1934年（昭9）4月15日生まれ、滋賀県出身の91歳。早大卒業後、岩波映画製作所に入所。64年、開局した東京12チャンネル（現テレビ東京）入社。77年にフリーとなり「原子力戦争」「日本の官僚」「電通」などを執筆。一方で「朝まで生テレビ！」「サンデープロジェクト」などの司会でテレビジャーナリズムの新境地を開拓。活字と映像の両方で政治・経済・メディア等、多岐にわたり評論活動を続けている。