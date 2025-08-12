大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツが運営する「TAOYA日光霧降」に、全天候型の大型屋内温水プール「日光霧降VIVA! ハワイアン」が夏季限定でオープンしています。流れるプールやキッズスライダー、大人もくつろげるバーデゾーンなどを完備し、雨の日や日差しが強い日でも天候を気にせず一日中楽しむことができます。日帰りでも利用可能で、子どもから大人まで一日中満喫できる夏にぴったりのスポットです。日光での夏休みの思い出作りに、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

天候を気にせずリゾート気分を満喫

『日光霧降VIVA！ハワイアン』は「TAOYA日光霧降」の館外にある、夏季限定で営業する全天候型の大型屋内温水プール。屋内施設のため、梅雨の時期や真夏の日差しが強い日でも、天気を心配することなく快適に過ごすことができます。子どもから大人まで、一日中リゾート気分を楽しめる施設となっています。

多彩なプールとアトラクション

施設内には、流れるプールや泡のプール、小さな子どもも安心して遊べるキッズプールなど、バリエーション豊かなプールゾーンが用意されています。また、毎年大好評の有料アトラクションとして、巨大な「ビッグエアスライダー」や水上を散歩する気分が味わえる「パドルボート」なども楽しめます。

プールゾーン（イメージ）

大人向けのリラックス空間も完備

アクティブに遊ぶだけでなく、ゆっくりとリラックスできる「バーデゾーン」も魅力の一つです。マッサージバスやサウナが設置されており、遊び疲れた体を癒すのに最適です。大人がのんびりと癒されながらリゾート気分を満喫できるコーナーとなっています。

バーデゾーン（イメージ）

手ぶらでOK！レストランやレンタルも充実

プールで遊んだ後、水着のまま食事ができるレストラン「プルメリア」が2階にあります。ラーメンやカレー、焼きそばといった、子どもから大人まで楽しめる定番メニューが揃っています。

レストラン「プルメリア」（イメージ）

また、大小さまざまな浮き輪やビーチボール、子ども用のアームブイなどのレンタルアイテムも豊富に用意されているため、手ぶらで訪れても気軽に楽しむことが可能です。

レンタルアイテム（イメージ）

日光霧降VIVA！ハワイアン 施設概要

営業期間：2025年7月19日（土）〜8月31日（日）

営業時間：10:00〜17:00（最終入場16:00）

利用料金（日帰り）：大人1,300円、小学生650円、幼児450円

宿泊者料金：大人900円、小学生400円、幼児250円

特典：3歳未満は無料

「TAOYA日光霧降」の宿泊者は、お得な割引料金で利用でき、3歳未満の子どもは無料で入場可能です。

宿泊者限定！TAOYA日光霧降の魅力

宿泊をお考えの方は、TAOYA日光霧降への宿泊もおすすめです。

・絶景露天風呂: 標高約1,000mに位置する露天風呂は、山や空と一体になったような気分を味わえます。

・オールインクルーシブ: 夕食時や滞在時のお飲み物、夜食などがほぼ含まれるお得なプランです。

・創作グルメバイキング: 焼きたての牛ステーキなど、和洋中のメニューが楽しめます。

TAOYA日光霧降（イメージ）

気になる方は、Webサイトなどをチェックしてみてくださいね。

TAOYA日光霧降（イメージ）

天候を気にせず楽しめる屋内温水プール「日光霧降VIVA! ハワイアン」は、8月31日（日）までの期間限定営業です。流れるプールやスライダーで思いっきり遊んだり、バーデゾーンでリラックスしたりと、家族や友人と夏を満喫するのに最適なスポットです。日帰りでも利用できるほか、宿泊者は割引料金で楽しめます。この夏だけの特別な思い出作りに、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

（画像：大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ）

