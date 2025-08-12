◇第107回全国高校野球選手権第6日 1回戦 東海大熊本星翔10―7北海（2025年8月11日 甲子園）

東海大熊本星翔（熊本）は、北海（南北海道）に勝利して春夏通じて甲子園初勝利を挙げた。

勝利の瞬間、東海大熊本星翔の福島陽奈汰（2年）は遊撃で力強く叫んだ。同校にとって4度目の甲子園出場で念願の初勝利。1番として3安打4得点で11安打10得点をけん引し、胸を張った。

「めっちゃうれしいです。何でも出れば1番は勝ちだと思う。いい仕事ができた」

初回に四球で出塁し先制のホームを踏むと、5回先頭では左翼線への二塁打で3点目の生還を果たした。7回は無死一、二塁から三塁線に絶妙のバント安打を決め、一挙6得点を演出。8回にも中前打を放った。チームは1試合最多記録にあと1と迫る8犠打（2犠飛含む）で得点を重ね、北海を撃破。九州勢は10年以来15年ぶりとなる6校目の初戦突破となった。

負けるわけにはいかなかった。地元の熊本は大雨特別警報が出されるなど大きな被害が出た。応援団はバス5台で駆けつける予定も、関門海峡を渡れず最終的には広島県まで移動するのが精いっぱい。福島は言う。

「自分たちの応援団は声量も大きくて気持ちも感じるのでちょっと悲しかった。絶対に次の試合で応援させるという気持ちだった」

アルプス席では元々、タッグを組んで応援する予定だった系列の東海大大阪仰星の吹奏楽部とチアリーディング部が応援。「凄くうれしいし、助かります」と感謝した。

福島が憧れを抱く同校OBで阪神・百崎は1日のウエスタン・リーグ、オリックス戦で顔面死球を受け、手術を受けた。23年に出場した先輩も達成できなかった聖地での勝利。「百崎さんに勝ちました！と報告したいです」。2年生の背中は頼もしかった。

（杉浦 友樹）

○…東海大熊本星翔が3人の継投で乱打戦を制した。3番手の三池祐五（2年）は8回のピンチで登板。連打を許しながら何とかリードを守り「（甲子園は）テレビで見ていた場所。緊張して打たれたが、一生懸命投げた」と振り返った。先発の水野右京（3年）は4回2/3を6安打3失点。緒方龍之介（3年）の救援を仰ぐ展開に「緊張で納得のいかないフォームのまま、投げてしまった。もう一度調整して次に臨みたい」と修正を誓った。