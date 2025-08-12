◇第107回全国高校野球選手権第6日1回戦 日大山形3―6県岐阜商（2025年8月11日 甲子園）

【不滅のSummer Story】ビートが日大山形アルプス席を支配する。4回、6番・岩下瑛斗主将（3年）が遊撃内野安打を放つと、応援団長の小鷹祐貴（3年）が太鼓を叩く、叩く、叩く。バチを握る打撃用手袋には「岩下瑛斗」の名があった。

誰もが皆、甲子園のスターになることを夢見る。秋田から日大山形にやってきた捕手の小鷹もその一人だが、この夏ベンチ入りから漏れた。メンバー発表後すぐに始まった練習。キャッチボールの際「もうプレーできないんだ…」と思うと、涙が止まらなかった。

それでも仲間たちの「まだ、夏、終わってねえぞ！」の言葉でハッとした。「自分にできることは何か…」と考え、応援団長に立候補した。強豪校の応援動画で研究し、聖光学院（福島）の太鼓を目標に掲げた。山形大会開幕までに20パターンの叩き方を習得した。

マメができ、血が噴き出すほど試合では無我夢中。打撃用手袋をはめてもすぐダメになる。そんな姿を見た岩下主将は「これ使ってくれよ。思いを背負って叩いてほしい」と打撃用手袋を手渡した。バットとバチ。聖地で2人の思いがシンクロした。（柳内 遼平）