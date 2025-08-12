◇第107回全国高校野球選手権第6日1回戦 北海7―10東海大熊本星翔（2025年8月11日 甲子園）

【吉田孝司の目】驚いた。こんなに素晴らしい投手がいるとは知らなかった。先発した北海の1年生右腕・森健成は3回2失点だったが、147キロをマークした直球に切れがあった。1メートル70、73キロと小柄ながらクセのないフォームはバランスが良く、上からボールをはじくことができている。堂々としたマウンドさばきは、とても1年生に見えない。

打たれた原因はカーブにある。カーブを投げる時は「カーブを投げますよ」と言っているように腕の振りが緩い。直球の時はできている下半身主導の投げ方ができていなかったため、コンビネーションを使えなかった。

目指すべきはPL学園・桑田真澄（現巨人2軍監督）のスタイル。桑田はしっかりと腕を振るフォームから繰り出す直球、カーブの2種類で2回も甲子園を制覇した。巨人の選手時代、堀内恒夫がよく「カーブは下半身で投げる」と言っていた。森にはそれを実践し「桑田2世」を襲名できるよう精進してほしい。これから身長も伸びるだろうし、将来が楽しみだ。(元DeNAスカウト部長)