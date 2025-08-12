◇第107回全国高校野球選手権第6日 2回戦 高川学園8―5未来富山（2025年8月11日 甲子園）

4年ぶりの夏1勝は高川学園の4番・遠矢（とおや）文太主将（3年）が導いた。3―3の4回2死満塁。未来富山のプロ注目左腕、江藤から走者一掃の中越え二塁打を放った。雨と渋滞の影響を受けた応援団が到着し、歓声を送り出した直後の一打に「凄く背中を押されている感覚があった」と感謝した。

2点を追う2回は流れを変えた。先頭でカーブを左翼席まで運んだ。夢だった聖地での一発に「一生残るものになった」とかみしめた。イメージトレーニングの成果もあった。毎朝バナナをほおばるのがルーティン。江藤のボールを想像しながら完食し「変化球をレフトにと意識したこともあった」と笑った。

名前の「文太」は父の智幸さん（43）が「仁義なき戦い」などで知られ14年に亡くなった俳優・菅原文太さんの大ファンで「菅原さんのような格好いい男になれ」と思いを込められた。3長打5打点の「名優」ぶりで3回戦進出一番乗り。「初めての2勝と日本一を目指したい」と目をギラつかせた。