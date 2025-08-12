夏の全国高校野球は第６日の１１日、１回戦２試合と２回戦２試合が行われた。

県岐阜商（岐阜）は日大山形（山形）を破り、４強入りした２００９年以来の初戦突破で夏の甲子園通算４０勝目を飾った。

県岐阜商６―３日大山形

県岐阜商は五回、横山、渡辺璃の適時打で逆転。七回には稲熊、坂口の適時打などで４点を加えた。柴田が粘り強い投球で完投。日大山形は九回に代打・土田の２点適時打で追い上げたが、及ばず。

打順一巡、相手右腕の「イメージできた」

雨に降られた甲子園の空気と同じように、県岐阜商打線も四回までは湿っぽかった。日大山形の先発右腕が操る多彩な変化球に苦しめられ、スコアボードに０が並んだ。しかし、ベンチでは「打てるぞ」「想定内」と前向きな言葉が飛び交う。岐阜大会を強打で制したチームは自信にあふれていた。

フライに打ち取られる場面が多く、藤井監督は「低くて強い打球を」と選手に意識させた。五回、先頭の５番宮川から打線がつながる。１巡目で球に目を慣れさせたといい、「イメージができていた」と変化球を捉えてチーム初安打。そこから一死二塁と好機を作り、７番横山が右前への同点打を放った。さらに二死三塁として９番渡辺璃が左打席へ。「遅い球を狙っていた」と低めのチェンジアップを流し打ち、左前への勝ち越し打とした。その後は流れを渡さず、計６安打ながら効率よく得点を重ねた。

渡辺璃は身長１メートル６８の２年生。強豪が集まる甲子園では小柄な方だが、筋力強化に取り組んできた成果を発揮した。横山は先天的に左手指が欠損するハンデがありながら、２安打１打点と活躍。たゆまぬ努力で壁を乗り越えた球児たちが、今年で創部１００周年を迎える伝統校に記念すべき４０勝目をもたらした。（岡花拓也）

４番の意地、先取点たたき出す

日大山形に先制点をもたらしたのは４番佐藤塁。一回一死二、三塁で「強いスイングをすれば何かが起こる」とスライダーを強振すると打球は大きくバウンドし、遊撃手が二塁走者にタッチする間に１点が入った。六回には強烈な投手強襲の内野安打を放ち、「打席の中で楽しみながら、自分のスイングをすることができた」と振り返りつつ、「もう少し甲子園でプレーしたかった」と悔しがった。

県岐阜商・藤井監督「（長打がなかった要因について）研究されていた。やっぱりここは甲子園だなと痛感した」

日大山形・荒木監督「一回表に先制点を取れたことは良かった。追加点を取れなかったので、この試合の流れをつかみきれなかった」