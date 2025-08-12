夏の全国高校野球は第６日の１１日、１回戦２試合と２回戦２試合が行われた。

東海大熊本星翔（熊本）は北海（南北海道）に勝ち、４度目の出場で初白星をつかんだ。

東海大熊本星翔１０―７北海

東海大熊本星翔が１１安打１０得点と効率よく攻めた。同点の七回、堀田と代打・秋田の連続適時打などで６点を奪って勝ち越すと、八回にも加点して突き放した。北海は５失策と守備が乱れた。

「次はエースの意地を」

東海大熊本星翔の先発水野は五回に集中打を浴びて３失点で降板。「思っていたピッチングができなかった」と唇をかんだ。今大会の開幕戦で、同じ中学で学んだ創成館（長崎）の森下が１失点で投げ抜いた。「絶対に負けたくない」とマウンドに上がった水野は「次は自分一人で投げ抜いて、エースの意地を見せる」と闘志を燃やした。

ぬかるんだグラウンドに「足取られた」

北海は守備の乱れがことごとく失点につながった。同点の七回に３番手浅水や遊撃・吉井ら内野陣が４失策を重ねて６点を献上。南北海道大会で６試合３失策だった守備がほころび、吉井は「緊張もあったし、（雨でぬかるんだグラウンドに）足を取られてしまった」と反省した。相手を上回る１４安打も実らず、平川監督は「ミスに尽きる」と悔やんだ。

東海大熊本星翔・野仲監督「（七回の攻撃は）みんなが一つになって攻めた。いい攻撃だった。２桁安打を自信にして、次に向かいたい」

北海・平川監督「（雨によるグラウンドの）コンディションに合わせた攻め方、守り方をしなければならない中で、最終的に力がなかったということ」