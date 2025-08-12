◇第107回全国高校野球選手権第6日 2回戦 未来富山5―8高川学園（2025年8月11日 甲子園）

【熱闘博覧会】未来富山の2年生捕手・中込大は、江藤蓮の球を初めて受けた時の手のしびれを忘れない。「エグい…」。そして、入学前から抱いていた期待が確信に変わる。「江藤さんとなら甲子園に行ける」。

あの時の直感は正しく、江藤とのバッテリーで聖地にやって来た。初回1死一塁、先輩左腕を勇気づけようと強振した打球は、右翼ポール際に消える先制2ランとなった。「これでチームも盛り上がっていける」。しかし、江藤が本調子ではなかった。「大丈夫ですよ」と声をかけ、チェンジアップを増やしたり工夫した。それでも江藤が6回途中で降板し、これが2人で組む最後の試合となった。

江藤のことは、中3の頃に雑誌で読んで知っていた。周囲からは「江藤の背中を追っていけば、いつかプロになれるよ」と自身も大きな期待を背負ってきた。打線でも江藤と「3、4番コンビ」を組むなど、2人はいつも隣にいた。「ここまで来られたのは3年生がいたから」。エースがプロ注目投手へと駆け上がった裏には、後輩捕手の後押しがあった。 （河合 洋介）