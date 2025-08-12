夏の全国高校野球は第６日の１１日、１回戦２試合と２回戦２試合が行われた。

高川学園（山口）は未来富山（富山）に勝利し、２０２１年に続く出場２大会連続の初戦突破を果たした。

高川学園８−５未来富山

高川学園が両者とも２桁安打の打ち合いを制した。四回に遠矢の３点二塁打で勝ち越し。遠矢は本塁打を含む３安打５打点の活躍だった。未来富山は初回に先制したが、江藤が８失点と苦しんだ。

「勝負強さ出せた」

高川学園の４番遠矢が好左腕・江藤をねじ伏せた。２点を先制された直後の二回、変化球を捉えて左翼へのソロ。同点の四回二死満塁の場面でも変化球をはじき返し、中堅手の頭上を越える走者一掃の二塁打とした。１メートル８０、９０キロの堂々たる体格で、「いかに体をうまく使うか」を追求してきた。大舞台でヒーローになり、「大事にしている勝負強さを甲子園で出せた」と胸を張った。

力不足痛感するも「楽しかった」

春にＵ―１８（１８歳以下）日本代表候補合宿に参加した注目左腕の未来富山・江藤は六回途中８失点で降板。「三、四回から真っすぐが高めに浮いた。全国では僕のレベルはまだまだ」と振り返った。大会前から体が重く、うまく調整できなかったという。それでも初出場で学校の歴史を作り、「全員が一つになって戦えたからここに来られた。甲子園という舞台で投げられて楽しかった」ときっぱり。

高川学園・松本監督「（二回の遠矢のソロが）チームに息を吹き込んだ。強く振ることをシンプルに徹底してきたことが、打線の力強さにつながっている」

未来富山・角監督「あっという間に回が進んでしまった。先制点が取れて勢いに乗れたと思ったが、相手打線も良かった」