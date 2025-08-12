夏の全国高校野球は第６日の１１日、１回戦２試合と２回戦２試合が行われた。

日大三（西東京）は豊橋中央（愛知）に競り勝ち、夏の甲子園通算３０勝目を飾った。

日大三３―２豊橋中央

日大三は三回、本間、田中諒の連続適時打で２点を先行。同点の八回に田中諒のソロで勝ち越した。先発近藤は２失点完投。豊橋中央は１０残塁と拙攻が響き、好投した高橋を援護できなかった。

先輩の励ましで緊張解ける

グラウンドに足を踏み入れ、日大三の「４番」に輝く自分の名前を見て、田中諒は「体がガチガチになった」。伝統の強打を誇るチームの２年生の４番だ。１打席目は詰まって二邪飛。ベンチに引き上げ、先輩たちに「次やるぞ」と励まされ、やっと緊張が解けた。２打席目は、３番本間の先制二塁打に続く中前適時打。「３番が打ったから４番も」と、自然にバットが出た。

３打席目は、本間が２ボールから申告敬遠となり急に回ってきた。「このカウントから」と驚き、心の準備ができないまま、直球を打ち損じて二飛。だが、これが伏線となった。

同点で迎えた４打席目。その直球一本に狙いを絞り、内角球を振り抜いた。大歓声の中、白球が左翼席に落ちたのを確認し、腕を突き上げた。「勝利に貢献できた。これからも１本１本大切にしたい」。甲子園は「２年生の４番」を１日で大きく成長させた。（小石川弘幸）

幼なじみと夢舞台

豊橋中央の松井が攻守でチームを支えた。広角に打てる打撃力が持ち味の強肩捕手は、三回に中前打を放つと、六回は無死一塁から左前打で好機を広げ、その後の２得点を呼び込んだ。守備でも小学生からバッテリーを組む高橋と、何度も励まし合いながらピンチを切り抜けた。「打たれてしまったけど、２人の野球ができてすごく楽しかった」と涙ながらに語った。

日大三・三木監督「田中諒は２年生だが、うちの中心選手。結果どうこうより自分のスイングをしてきなさいと常々言っている」

豊橋中央・萩本監督「（相手投手に）全員が差し込まれ、試合中に『もっと思いっきりいこう』と話した。もうちょっと自分が後押しできていれば」