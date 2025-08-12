「干し芋発祥地」を全国に向けてＰＲする静岡県御前崎市。

干し芋誕生には、江戸時代に活躍した２人の「芋じいさん」が欠かせない。文献史料をひもとくと、御前崎干し芋は、芋じいさんをはじめ、歴史や風土の偶然と、多くの村人たちの不断の努力が生んだ奇跡の逸品と言える。干し芋にまつわる歴史は、石碑や郷土史に刻まれ、今も市内でたどることができる。（渋谷拓海）

難破船と薩摩芋

１人目の芋じいさんは江戸中期、地域とりまとめ役の家に生まれた大沢権右衛門。後世の書物には「堅実な性格で衆望を集めた」とある。

１７６６年、春の嵐となった夜のことだった。夜明け近くに浜辺から、大勢の叫び声が聞こえた。権右衛門が駆けつけると、１隻の難破船が打ち上げられ、大波をかぶってずぶぬれの水夫たちが必死に助けを求めていた。権右衛門は村人を集めて救助に当たるとともに、火をたき、衣類や食事を与えて介抱した。

難破したのは薩摩藩の船で、事故後に派遣された薩摩藩の役人は、権右衛門らの救助に感激し、金２０両を差し出した。だが、権右衛門は「難破船があれば船員を助け、積み荷を守るのは海に生きる者の義務」と固辞。代わりに「水夫たちが食料にしていた黄金色の練りようかんのようなもの」を所望した。村は台地で水利も悪く、稲作に適した土地が少ない。救荒作物として譲ってほしいと願う権右衛門の村への思いに、役人は感心し、残っていた薩摩芋（さつまいも）３個を与え、栽培方法を教えたという。

以来、権右衛門から芽を分けてもらって栽培する人が増え、台地性の岬の貴重な農作物として広まっていった。

今も続く法要

郷土史に詳しい沖寿弘さん（５９）は「中国から薩摩に伝わった薩摩芋は当時、幕府が救荒作物用に研究していてなかなか関東から外に出なかった。御前崎の人は半農半漁で暮らし、土壌が栽培に適した砂地だったことが普及につながった」とみる。

権右衛門の３個から始まった薩摩芋栽培は、繰り返し凶作に襲われた江戸時代、村人の命を救う場面も多かったかもしれない。権右衛門はいつしか、芋じいさんと親しまれ、村人たちは百年忌に、海福寺に塔を建て、権右衛門の戒名を刻み、徳をたたえた。今も毎年１０月には、甘藷翁祥月忌（かんしょおうしょうげつき）の法要が営まれている。

切り干しじいさん

もう一人は江戸後期に干し芋の原型を考案した栗林庄蔵だ。通称「芋切り干しじいさん」。若い頃に江戸の穀物問屋へ奉公に出て、帰郷して行商に励んだ。

海産物や芋を行商した庄蔵だったが、芋は重く、保存がきかず、値段も安いのが悩みの種だった。庄蔵は、芋の乾燥を思いつく。薩摩芋を薄く切断し、からっ風で干すと、白く干しあがり、「白切干（しろきりぼし）」と呼ばれた。

白切干を臼でつき、水でこねて餅にして蒸すと、甘みがあって、おいしい餅の代用品が完成した。庄蔵は「お日和芋」と名付けて販売。その後も芋を替え、煮てから切り干しする改良を加え、「煮切干」が誕生した。１８００年代半ば頃のことで、江戸などに売り出されたという。

重要産業へ

庄蔵没後の明治期、芋を蒸して皮をむいてから切って干す製法が生まれると、品質が向上し人気を博した。

保存がきき、軽量で、何より甘くておいしい「蒸切干」は販路がどんどん拡大し、地域の重要な産業に発展していった。年末に、問屋から切り干しの代金を受け取り、正月の準備をした農家も多かったと伝わる。

沖さんは「生産者は市内に５〜６軒ほどに減ってしまったが、かつては冬の生計を支えた重要産業。子どもの頃は各家庭で作っていたし、『切り干し』といえば、今でも大根でなく薩摩芋」と胸を張る。

海福寺から約２キロ離れた交差点にたたずむ石碑は、時を超えて庄蔵を「切干創始者」とたたえている。