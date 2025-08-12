Ì¡²è¡Ö¤Î¤é¤¯¤í¡×Àï»þ¤Ë¤â·ÇºÜ¡¡200ËÜÄ¶¡¢Â¸ºßÃÎ¤é¤ì¤º
¡¡¾¼ÏÂ½é´ü¤Ë·î´©¾¯Ç¯»ï¤ÇÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè³«ÀïÄ¾Á°¤ËÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¤Î¤é¤¯¤í¡×¤¬¡¢ÀïÁèËö´ü¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿Æü´©¥¿¥Ö¥í¥¤¥É»æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¶å½£Âç¤Î±ÊÅç¹µª¶µ¼ø¤ÎÄ´ºº¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ºî¼ÔÅÄ²Ï¿åË¢¡Ê1899¡Á1989Ç¯¡Ë¼«¿È¤¬¸ÀµÚ¤»¤º¡¢¸¦µæ¼Ô¤äÄï»Ò¤Î´Ö¤Ç¤âÂ¸ºß¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹ËÜ»æ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¥¿¥Ö¥í¥¤¥ÉÈ½¤Ç44Ç¯3·î¡Á45Ç¯3·î¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀï»þÈÇ¤è¤ß¤¦¤ê¡×¡£44Ç¯10·î31ÆüÉÕ»æÌÌ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â4¤³¤ÞÌ¡²è224ËÜ¤Î·ÇºÜ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£ÆÉÇä¿·Ê¹ÅìµþËÜ¼Ò¹ÊóÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤â¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ·³¤ÎB29Çú·âµ¡¤Ë¤è¤ëËÜÅÚ½é¤Î¶õ½±¤¬Ê¡²¬¸©¤Ë¤¢¤Ã¤¿4Æü¸å¤Î44Ç¯6·î20Æü¤Ë¤Ï¡ÖB29¥Ï¥¹¥Ç¥ËÃ¡¥¥ª¥È¥·¥Æ´Ý¥ä¥¥Ë¥·¥Æ¥·¥Þ¥Ä¥¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿á¤½Ð¤·¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢Àï»þ²¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤À¡£
¡¡±ÊÅç¶µ¼ø¤¬2020Ç¯¡¢¹ñÆâ¤Î¹Û»³¤ä¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤¿Ä§ÍÑ¹©¤Î¼ÂÂÖ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢Åö»þ¤Î¿·Ê¹µ»ö¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¸©Î©Ä¹Ìî¿Þ½ñ´Û¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡£º£Ç¯6·î¡¢ÆüËÜ¥Þ¥ó¥¬³Ø²ñ¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£