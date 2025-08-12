ダウンタウン浜田雅功（62）が初の個展を行うことが11日、分かった。「浜田雅功展『空を横切る飛行雲』」と題し、10月19日から12月21日まで、東京・麻布台ヒルズ ギャラリーで開催する。

浜田の画力は過去にテレビ番組やメディア、SNSなどでも「巨匠」「画伯」として度々取り上げられており、作品が公開される度に話題となっていた。長い芸能活動歴の中でアートの世界へ切り込むことは初めてで、浜田は「やれ言うから、やるわ！」と一言のコメントのみで意気込みを表現した。

所属する吉本興業も今回の発表文の中で「浜田のアートは、さまざまな芸能関係者やアーティスト、視聴者に大きな衝撃を与え続けてきました」とし「お笑いのみならず、音楽、ファッション、俳優業など、これまでさまざまなジャンルでそのクリエーティブを発揮してきた浜田雅功の『アート』の世界での大いなるチャレンジが、いよいよ始まります」とつづっている。

会場となる麻布台ヒルズ ギャラリーは、国内外の著名アーティストによる展覧会を開催してきた場所で、クリエーティブチームには浜田の才能を認める実績豊かなデザイナーやクリエーターが集結。本格的な美術展を作り上げる。