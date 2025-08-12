日本生まれで中国、米国にもルーツをもつノゾミ・リン（24）が22日に、今年デビュー60周年を迎えたシンガー・ソングライター加藤登紀子（81）プロデュース曲「渡り鳥の子守歌」で配信リリースデビューする。同曲は業界初となる日本語、英語、中国語の3カ国語同時リリース。CDは9月17日発売となる。加藤とリンが、日刊スポーツの取材に応じた。【取材・構成＝川田和博】

◇ ◇ ◇

−リンさんは東京で生まれて、その後は

リン 小さい頃は、日本と中国を行ったり来たりでした。その後、高校はカナダのバンクーバー、大学と大学院はニューヨークです。今はロスに住んでいます。

−資料を見ると大学で音楽を始めたんですか

リン 音楽は、大学に入る前からやっていました。4歳くらいからずっとやっていて、11歳から曲を作り始めました。18年には（インディーズで）配信リリースもしました。

−では、大学、大学院ではどんなことを学んだのですか

リン ミュージックビジネスですね。それから映画音楽のビジネスや、映画音楽の作曲も学びました。

−ハルビンでの60周年記念コンサートですが、どんなコンサートになりますか

加藤 今回、ハルビン交響楽団と一緒にやるのですが、これも私は夢って言ってたのよね。それが実現したんだけど、行くことが決まってからいろんな本を読んでいたら（父である）加藤幸四郎の名前が書いてあったのよ。終戦の年にハルビン交響楽団が朝比奈（隆）さんの指揮でコンサートをした日があって、「加藤幸四郎の妻淑子が、その時まだ2歳になっていない登紀子を抱っこして連れてきました」とその本に書いてあるのよ。

−それをコンサートが決まってから読むのも、運命的ですね

加藤 実は、その続きもあってね。私の姉がバイオリンをやっていて、後に大フィル（大阪フィルハーモニー交響楽団）に入るのね。それで姉の結婚式に朝比奈さんが来たの。私はまだデビュー前なんだけど「愛の賛歌」を歌ってるのよね。なんかもう、本当にびっくりする話が多くて。

−ということは、今回80年ぶりにハルビン交響楽団との再会ということですか

加藤 それは違うのよね。75歳の誕生日にオーケストラ自体には会っています。

−加藤さんにとって、ハルビンはどんな街ですか

加藤 ハルビンという街自体がロシアになったり、中国に戻ったり、日本が入ったりという波の中にありながら、いろんな亡名者、特に音楽家を受け入れてきた街なんですね。だから、81年にコンサートをした時にも、すごくあたたかく迎えてくれたんです。1曲目はモンゴルの歌でしたが、その後の拍手が他の街と違った。「お帰り」って言われてるような気がして、心の中で「ただいま」と言っていました。ハルビンの人の心には音楽が満ちているなと思った。

−そんな加藤さんの思いを聞いて、リンさんが同じステージに立つということに対しては

リン 本当に光栄です。夢を見てる感じです。

加藤 音楽というものは夢なんです。だから舞台の上に立ってる時に、時々音楽の中の世界で自由な気持ちになって、どんどん行っちゃうんですよね。

−解放される

加藤 そう。1番から始まって終わるまでの間に、長い旅をしたりするんですよね。だから、ハルビンで歌ったら、同じ曲でもまた違う旅になって、私自身も私の歌を発見するような日になると思います。きっと何かそういう発見があると思いますよ。（つづく）

◆ノゾミ・リン 2000年11月6日、東京生まれ。幼少期を日本と中国、高校はカナダ・バンクーバー、大学・大学院は米ニューヨークで過ごし、現在はロサンゼルス在住。11歳で作曲を始め、18年に4曲入りアルバム「WEST COAST」をインディーズで配信リリース。