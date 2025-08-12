駐在所だよりを発行している柴山警部補（左）と妻の美乃さん＝６月、金沢署釜利谷西駐在所

金沢署釜利谷西駐在所（横浜市金沢区）が毎月発行する「駐在所だより」が、地元で評判を呼んでいる。防犯や事故防止などについて啓発するオリジナルの４こま漫画が特徴で、地元住民から「面白い」「交番が身近に感じる」という声が上がる。同駐在所に勤務する柴山真也警部補（４３）は妻と二人三脚で作成に取り組んでおり、「地域に密着し、地域の防犯に貢献したい」と話している。

駐在所だよりは、柴山警部補が赴任した２０１９年４月から毎月欠かさず発行している。特殊詐欺や強盗といった犯罪のほか、交通事故や水難事故などについても注意を喚起する内容となっている。

４こま漫画を書いているのは、妻で元県警警察官の美乃さん。漫画家を志して少年雑誌に応募したこともあり、特技を生かす。漫画も防犯や事故防止などについて注意を呼びかける内容で、表情豊かなキャラクターのユーモアあふれるやりとりが面白いと地元で好評を博している。

昨年１１月号では、警察官を装って強盗の下見をする犯行グループの手口を紹介。住民がだまされないようにと、柴山警部補をモデルにしたキャラクターが「釜利谷西駐在所のお巡りさんはこんなカオです」と顔をアップにするこまもあり、地元住民からは「そっくり」「親近感が湧く」という声が寄せられた。

管内に住む主婦の平石典子さん（５４）は「駐在所だよりが気になるようになった。防犯などに関する豆知識もあり、役に立っている」と感謝する。