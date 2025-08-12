¸Å´Ü°ËÃÎÏº¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ö»þÂå¤ÎÆ®º²¥Ó¥ó¥¿¤ò¿©¤é¤ï¤¹¡×Æ£¸¶´îÌÀ¤«¤éËÜµ¤¤Î¥Ø¥Ã¥É¥í¥Ã¥¯
¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡Ê70¡Ë¤¬¡¢12·î7Æü¤ÎÅìµþ¡¦EX¥·¥¢¥¿¡¼Ï»ËÜÌÚ¤«¤éÁ´¹ñ5¥«½ê¤Ç¡Ö¸Å´Ü°ËÃÎÏº¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¡2025¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÍèÇ¯1·î¤ËÊ¡²¬¡¢2·î¤ËÌ¾¸Å²°¡¢3·î¤ËÂçºå¡¢²£ÉÍ¤È¡È¤·¤ã¤Ù¤ê¤Î½äÎé¡É¤Ë½Ð¤ë¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö2025¡Ê¥Ë¥»¥ó¥Ë¥¸¥å¥¦¥´¡Ë¡×¡£º£Ç¯2025Ç¯¡ÊÎá7¡Ë¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¡¢²¿¤ò¸«¤Æ¡¢²¿¤ËÅÜ¤ê¡¢²¿¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò2»þ´ÖÈ¾¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¯¤ë¡£70ºÐ¡¢¸Å´õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸Å´Ü¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ú¾®Ã«Ìî½ÓºÈ¡Û
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡×¤Î¼Â¶·¥¢¥Ê¤È¤·¤ÆÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤Æ¡¢1984Ç¯¡Ê¾¼59¡Ë¤ËÆÈÎ©¡£4Ç¯Á°¤Î¡Ö¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚÂÐ¥É¥ê¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎNWAÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢»î¹ç¤Î¼Â¶·¤ò¹ÖÃÌÄ´¤Ç±é¤¸¤¿¡£
¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¼Â¶·¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¥É¥ê¡¼ÂÐÃöÌÚ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢Á°ÊÔ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤Þ¤ó¤Þ¤À¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸åÊÔ¤â¤Í¡£¿ÀÅÄÇì»³¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¼¼ê¤Ê¤«¤é¹ÖÃÌÄ´¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£º£²ó¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¥Ã¥×¤Ç¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£2025Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¡¢¹Í¤¨¤¿¤³¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÅÜ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤È¤Ë¤«¤¯ËÜÅö¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤Ç¤Í¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤ì¤¤»ö¤Ç¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¡¢¥¦¥¨¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤¬²¿¤À¤È¤«¤Í¡£²¿¤¬¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤À¤È¡¢²¿¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤À¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¥Ã¥×Åª¤Ë¡¢º£¤É¤¤ÎÁ±¤«°¤«¤Ç·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¢¤Î¿Í¡¢¤¤¤¤¿Í¡¢°¤¤¿Í¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¡¡¹¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
º£Ç¯¤ÎÊë¤ì¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤Î¥Í¥¿¤òºî¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¤Ï·¿¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°ì½ï¤Ë¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê12·î¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢º£¤Î¥Í¥¿¤ò¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë¶²¤ì¤º¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¾ÞÌ£´ü¸Â¡¢ÀÚ¤ì¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£·¿¤òºî¤Ã¤Æ¡¢º£µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡¢±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤«¤È¤«¤ò¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Çºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÅÚÃÅ¾ì¤Ç¡¢2¥«·îÁ°¤°¤é¤¤¤«¤éº¹¤·ÂØ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï·ë¹½¡¢¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÌÌÇò¤¤¥Í¥¿¤òºî¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¡×
¼¡¡¹¤Ë²¡¤·´ó¤»¤ë¾ðÊó¤òÀ°Íý¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤ã¤Ù¤ê¤Î¥Í¥¿¤È¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤ë¡£¥×¥í¥ì¥¹¼Â¶·¥¢¥Ê»þÂå¤Ï¡¢¼«¤é»Ö´ê¤·¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ëµ»¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¶¤Ï¥ì¥¹¥é¡¼¤¬²Ã¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢ËÜµ¤¤Ç¥À¥á¡¼¥¸¤ò¿©¤é¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¸¶ÂÎ¸³¤¬¾®³Ø¹»3Ç¯¤Î»þ¤Ë¡¢¤¦¤Á¤Î¤ª¤ä¤¸¤¬¹¥¤¤Ç¡¢½©ÅÄ¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤Ã¤«¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢½©ÅÄ¸¤¤Ã¤Æ¡£²È¤Î»Ò¶¡¤È¤«¤Ê¤á¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ç¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢²È¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾®²°¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Âç¤¤¤½©ÅÄ¸¤¤È¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¥¬¥Ö¥Ã¤Æ³Û¤ò¤«¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ä¥Ä¥Ä¡¼¥Ã¤ÆÁ¯·ì¤¬¤Û¤È¤Ð¤·¤ê½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥¬¥é¥¹Áë¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢²È¤Î¡£¥·¥å¡¼¥Ã¤ÈÁ¯·ì¤¬°ì¶Ú¡¢Æó¶Ú¡¢»°¶ÚÎ®¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´°Á´¤Ë¡Ê¸µ¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¡ËµÈÂ¼Æ»ÌÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½©ÅÄ¸¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£¡Ø³Û¤Ë¤«¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤éÄË¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤ÎÍÑ¿´ËÀ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹»þÂå¤Î¡È´ØÀáµ»¤Îµ´¡ÉÆ£¸¶´îÌÀ¡Ê76¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹µ»¤Î´ðËÜ¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Ø¥Ã¥É¥í¥Ã¥¯¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ£¸¶´îÌÀ¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥í¥Ã¥¯¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢1½µ´Ö¤·¤Ó¤ì¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿·Æü¤ÎÆ»¾ì¤Ç¡ØËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡ØËÜÅö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢²Ã¸º¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡Ø°ì½Ö¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£10Æü´Ö¡¢¥Ó¡¼¥Ã¥Ó¡¼¥Ã¤È¤·¤Ó¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤Ï¡¢µá¤á¤¿¤ì¤ë¤È¡ÈÆ®º²¥Ó¥ó¥¿¡É¤òÁê¼ê¤Ë¿©¤é¤ï¤»¤¿¡£1990Ç¯¡ÊÊ¿2¡Ë¤Ë¡ÖÊ¢¤ò²¥¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡ÖÆ®º²¥Ó¥ó¥¿¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¤´Â¸¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Áá°ðÅÄÍ½È÷¹»¤ÎÊý¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¢¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢²¿²ó¸«¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¡¢¤Ò¤È´ÖÃÖ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Í¥¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÁÇ¿Í¤À¤«¤é¡£¤Ç¤â¶õ¼ê¤Î³Ð¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤¢¤ÎÍ½È÷¹»À¸¤â¡£¡ÊÃöÌÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ËËÜÅö¤ËÀµ·ýÆÍ¤¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢ÂÔ¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂÔ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¥Ó¥ó¥¿¤¬½Ð¤Æ¡¢¤â¤¦Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¡¢¤½¤ÎÈà¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ²¿²ó¤â¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø°¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤À¤±¤É¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éº£²ó¡¢ËÍ¤Ï¡È»þÂå¤ÎÆ®º²¥Ó¥ó¥¿¡É¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤Ç¡È»þÂå¤ÎÆ®º²¥Ó¥ó¥¿¡É¤ò¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ç¿©¤é¤ï¤¹¡£
¡Ö2025Ç¯¡¢º£Ç¯¤Ï¡È»þÂå¤ÎÆ®º²¥Ó¥ó¥¿¡É¤ò108¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥À¥Ã¥×·Á¼°¤Ç¡¢¤¼¤Ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¶¤¬Ì¿¤¸¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢²¶¤¬¸À¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡£¡È»þÂå¤ÎÆ®º²¥Ó¥ó¥¿¡É¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£º£¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¤ì¤¤»ö¤È¤«¡¢¾å¤ÃÌÌ¤ÇÀµÏÀ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ÀµµÁ¡¢¸¶Íý¼çµÁ¤â²£¹Ô¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê±ê¾å¤·¤Æ»ä¿ÍÂáÊá¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤¦¤ë¤»¤¨¤Ã¤Ä¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡ÊÂ³¤¯¡Ë
¢§¡Ö¸Å´Ü°ËÃÎÏº¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ø2025¡Ù¡×
25Ç¯12·î7Æü¡¡Åìµþ¡¦EX¥·¥¢¥¿¡¼Ï»ËÜÌÚ
26Ç¯1·î18Æü¡¡Ê¡²¬¡¦ZeppÊ¡²¬
26Ç¯2·î12Æü¡¡°¦ÃÎ¡¦ZeppÌ¾¸Å²°
26Ç¯3·î7Æü¡¡Âçºå¡¦Zepp¤Ê¤ó¤Ð
26Ç¯3·î20Æü¡¡¿ÀÆàÀî¡¦Zepp²£ÉÍ
¢¡¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡Ê¤Õ¤ë¤¿¤Á¡¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë1954Ç¯¡Ê¾¼29¡Ë12·î7Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Î©ÂçÂ´¶È¸å¤Î77¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÆþ¼Ò¡£Æ±8·î¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹Ãæ·Ñ¤òÃ´Åö¡£84Ç¯6·îÂà¼Ò¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡Ö¸Å´Ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×ÀßÎ©¡£85¡Á90Ç¯¡ÊÊ¿2¡Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÌë¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥ªDELUXE¡¢SUPER¡×»Ê²ñ¡£89¡Á94Ç¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖF1¥°¥é¥ó¥×¥ê¼Â¶·Ãæ·Ñ¡×¡£94¡Á96Ç¯NHK¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×»Ê²ñ¡£94¡Á05Ç¯ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥«¥ó¥±¥¤¡×»Ê²ñ¡£04¡Á16Ç¯¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡£¸½ºß¡¢TBS·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¿åÍËÆü¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¡£·ì±Õ·¿AB¡£